Футбол

«Ювентус» может попрощаться с Аллегри в четвергЕвро-футбол.ру вчера в 11:19

Массимилиано Аллегри может покинуть тренерский мостик "Ювентуса" в четверг. Такой информацией в программе Il calciofilo поделился итальянский журналист Бруно Лонги. Журналист добавил, что Антонио Конте не вернётся в "Ювентус" из-за разногласий с клубом.
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Источник: Аллегри договорился об уходе из «Ювентуса» и хочет возглавить «ПСЖ»

ProstoProSport01:06

СМИ: Аллегри покинет «Ювентус»

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Аллегри в течение 48 часов может объявить об уходе из «Юве»

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СМИ: Конте вернется в «Ювентус», Аллегри возглавит ПСЖ

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Football Italia: Аллегри может уйти в «ПСЖ», а Конте – вернуться в «Ювентус»

Бомбардир.ру01:26

«Ювентус» может попрощаться с Аллегри в четверг

Евро-футбол.рувчера в 11:19
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Футбол

«Аякс» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма

Амстердамский «Аякс» на своем поле обыгрывает лондонский «Тоттенхэм» (2:0) после первого тайма ответного полуфинального матча Лиги чемпионов.
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Дети Алены Хмельницкой подружились с сыном ее гражданского мужа

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
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США заявили о готовности отвечать всеми способами на угрозы Ирана

В Госдепе США сделали заявление о том, что у них имеются достоверные сведения об угрозах, которые может представлять Иран.
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Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
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Валуев прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Экс-боксёр и депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал в беседе с RT приговор по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 10:39
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики

Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
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Политика

В Кремле прокомментировали установку памятника Сталину в Новосибирске

Ранее сообщалось, что памятник Иосифу Сталину установили в среду на территории Новосибирского областного комитета КПРФ, официальное открытие состоится в День Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 05:35
Футбол

"Аякс" заработает около 300 миллионов евро". Сколько стоит атакующий футбол

Играй "Аякс" просто в контроль, "Тоттенхэм" бы сам тратил силы.
Обновлено в 01:45
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

На Алтае возобновили поиск тел погибших под лавиной

Спасатели возобновили поисковые работы на Южно-Чуйском хребте Республики Алтай, где из-за схода снежной лавины погибли туристы.
Обновлено вчера в 22:57
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Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу на чемпионат мира

Обновлено вчера в 13:11
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Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
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Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено вчера в 11:02
Здоровье

Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Четыре человека погибли в грузовике, упавшем в реку

Водитель и трое пассажиров грузовика КамАЗ погибли при падении машины в реку Пильво на Сахалине, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных структурах региона.
Обновлено в 01:51
Баскетбол

«Милуоки» обыграл «Бостон» и вышел в полуфинал НБА

Обновлено вчера в 22:51
Здоровье

Биохакинг и никакой пластики: «Комсомолка» узнала секрет нового лица Стаса Михайлова

На свой «полтинник» певец не выглядел совсем - похудевший, поджарый, пышущий здоровьем. А главное, с изменившимся до неузнаваемости лицом.
Обновлено в 01:39
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

Почему дефицит США в торговле с Китаем такой большой

Фактически в торговле с Китаем Штаты стали чистыми импортерами в большинстве рыночных сегментов, исключая сельскохозяйственные товары.
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«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли

"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
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Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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