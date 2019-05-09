Футбол
«Ювентус» может попрощаться с Аллегри в четвергЕвро-футбол.ру вчера в 11:19
Массимилиано Аллегри может покинуть тренерский мостик "Ювентуса" в четверг. Такой информацией в программе Il calciofilo поделился итальянский журналист Бруно Лонги. Журналист добавил, что Антонио Конте не вернётся в "Ювентус" из-за разногласий с клубом.
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