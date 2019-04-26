«Ювентус» может подписать полузащитника «Лиона» ФекираВести.Ru 02:45

Хавбек футбольной сборной Франции и клуба "Лион" Набиль Фекир может уже нынешним летом сменить клубную прописку и продолжить карьеру в рядах чемпионов Италии из туринского "Ювентуса". Тренсфер 25-летнего француза может обойтись "Старой синьоре" в 70 млн евро.

Происшествия Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Армия и оружие Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года В Калининградской области судостроительный завод "Янтарь" (входит в ОСК) до 2023 года построит два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии.

Энергетика «Газпрому» предложат сохранить две трети транзита через Украину «Нафтогаз Украины» и Еврокомиссия предложат «Газпрому» сохранить транзит на уровне 60 млрд кубометров в год на 10 лет.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.

Политика СБУ завела дело на журналиста Муждабаева, призывавшего к расправам Служба безопасности Украины завела уголовное дело против заместителя директора «крымско-татарского» телеканала ATR Айдера Муждабаева, сообщил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук 26 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия и оружие Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.

Игры Starbreeze вернула назад права на издание 10 Crowns Компания взялась за издание нового проекта Дориана Ньюкомба (Civilization V), исторической 4Х-стратегии 10 Crowns.

Политика Полпред Меняйло: Власти Хакасии не выполнили рекомендации Ранее уже обращал внимание региональных органов власти на необходимость выработать системные меры по погашению текущих платежей и недопущению роста задолженности, однако рекомендации не были выполнены.

Финансы Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.

Общество Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.

Происшествия Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.

Политика В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.

Общество Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

Игры Sony назвала дату выхода PlayStation 5 Компания Sony назвала дату выхода новой игровой приставки PlayStation 5. Ее в очередной раз отложили.

Общество В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Наука Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу По итогам голосования самой красивой девушкой стала Анна Храмцова - прапорщик полиции из управления Росгвардии по Свердловской области.

Авто Появление нового Volkswagen Golf откладывается Что касается выхода на рынок, глава немецкого бренда Юрген Штакманн в рамках автосалона в Шанхае сообщил, что Golf Mk8 поступит в продажу, как и планировалось, в конце февраля 2020 года.

Экономика Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.