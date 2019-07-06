Футбол
«Ювентус» может перехватить Ромелу Лукаку у «Интера»Комсомольская правда 04:25
Нападающий «МЮ» Ромелу Лукаку несколько раз делал официальное заявление, в котором просил клуб отпустить его в это летнее трансферное окно в миланский «Интер», поскольку он хочет поработать с Антонио Конте. Переговоры между сторонами идут до сих пор, и, как отмечает агент игрока, идут тяжело.
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