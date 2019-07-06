Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса". По данным источника, туринский клуб сделал запрос по 26-летнему форварду, на которого всерьёз претендует "Интер".

«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»

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