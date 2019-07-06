Футбол

«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»Soccer.ru вчера в 20:43

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса". По данным источника, туринский клуб сделал запрос по 26-летнему форварду, на которого всерьёз претендует "Интер".
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СМИ: «Ювентус» заинтересовался форвардом «Манчестер Юнайтед» Лукаку

Матч ТВвчера в 21:20

«Ювентус» включился в борьбу за Лукаку

Евро-футбол.ру02:36

«Ювентус» претендует на Лукаку

Sport24.ruвчера в 17:47

Трансферы «Ювентуса» 2019 — Рабьо, Рэмси, слишком много форвардов

Чемпионат06:00

СМИ: «Ювентус» заинтересовался форвардом «Манчестер Юнайтед» Лукаку

Sportbox.RUвчера в 21:20

Лукаку может перейти в «Ювентус»

Газета.Ruвчера в 19:46

СМИ: «Ювентус» поборется с «Интером» и «Наполи» за Лукаку

Спорт-Экспрессвчера в 17:57
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Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Обновлено в 06:33
Общество

МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в Подмосковье

Обновлено в 07:10
Футбол

РПЛ обсудила взаимодействие с лигами Армении, Белоруссии и Казахстана

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
Обновлено в 02:02
Общество

Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов

Обновлено в 05:09
Политика

В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю

В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Политика

Пушков оценил возможность техногенной катастрофы на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter дал комментарий относительно заявления главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможности на Украине техногенной катастрофы.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес

Акцент на ноги: Орбакайте опубликовала отпускное фото на яхте

Для морской прогулки 48-летняя Кристина Орбакайте выбрала яркую тунику, продемонстрировав стройные длинные ноги.
Обновлено в 04:57
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Футбол

Де Росси решил завершить карьеру

Обновлено в 04:37
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

Обновлено в 07:43
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Наука

Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте

Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев зажигательно станцевал с сыном на улице

На днях Сергей опубликовал забавную видеозапись, на которой они с сыном, облачённые в одинаковые майки, зажигательно танцуют под рок-композицию прямо на улице под недоумевающими взглядами прохожих.
Обновлено в 06:34
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Происшествия

Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом

Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»

Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
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Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
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«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату

Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
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На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
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Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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