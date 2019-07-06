Футбол
«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»Soccer.ru вчера в 20:43
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса". По данным источника, туринский клуб сделал запрос по 26-летнему форварду, на которого всерьёз претендует "Интер".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
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Футбол
РПЛ обсудила взаимодействие с лигами Армении, Белоруссии и Казахстана
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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Происшествия
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 04:22
Политика
В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
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Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Читайте материал: "Миллионы задержанной кассирши Хайруллиной исчезли вместе с ее мужем"
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Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
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Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10
Политика
Пушков оценил возможность техногенной катастрофы на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter дал комментарий относительно заявления главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о возможности на Украине техногенной катастрофы.
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Акцент на ноги: Орбакайте опубликовала отпускное фото на яхте
Для морской прогулки 48-летняя Кристина Орбакайте выбрала яркую тунику, продемонстрировав стройные длинные ноги.
Обновлено в 04:57
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Футбол
Де Росси решил завершить карьеру
Обновлено в 04:37
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Наука
Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте
Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение
Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев зажигательно станцевал с сыном на улице
На днях Сергей опубликовал забавную видеозапись, на которой они с сыном, облачённые в одинаковые майки, зажигательно танцуют под рок-композицию прямо на улице под недоумевающими взглядами прохожих.
Обновлено в 06:34
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Происшествия
Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом
Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной
На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Рогозин назвал сроки завершающей стадии испытаний «Сармата»
Завершающая стадия испытаний комплекса «Сармат» может начаться к концу 2020 года, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения «Красмаша».
Обновлено в 07:14
Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Шредер обвинил Трампа в превращении союзников в вассалов
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американский лидер Дональд Трамп предписывает своим союзникам определенные правила поведения и тем самым превращает их в вассалов.
Обновлено в 06:41