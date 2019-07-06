Футбол
«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»Soccer.ru вчера в 20:43
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса". По данным источника, туринский клуб сделал запрос по 26-летнему форварду, на которого всерьёз претендует "Интер".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
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Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей
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Секретные документы химбазы из дела Скрипалей нашли на помойке
Документы с отметкой «совершенно секретно» из лаборатории в Портон-Дауне, где проводилась экспертиза вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, обнаружены на помойке в Лондоне.
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Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены
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Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине
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Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
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Даниил Медведев проиграл Гоффену в третьем круге Уимблдона
Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в четвертый круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург
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В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров
Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
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Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
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Музыка
Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»
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Обновлено вчера в 14:30
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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на севере Москвы, в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 03:30
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Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
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Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.
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Армия и оружие
Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР
ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
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В 2018 году выплаты фармкомпаний российским врачам составили не менее 3,3 млрд рублей
Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
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