Футбол

«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»Soccer.ru вчера в 20:43

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса". По данным источника, туринский клуб сделал запрос по 26-летнему форварду, на которого всерьёз претендует "Интер".
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СМИ: «Ювентус» заинтересовался форвардом «Манчестер Юнайтед» Лукаку

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«Ювентус» претендует на Лукаку

Sport24.ruвчера в 17:47

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«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» и «Наполи» за Лукаку

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Спорт-Экспрессвчера в 17:57
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
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В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в присвоении денег председателя ТСЖ

По версии следствия, в феврале 2018 года 70-летний местный житель, будучи председателем одного из ТСЖ в юго-западном микрорайоне, из корыстных побуждений (в нарушение Устава) получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей.
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Политика

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Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
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Политика

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Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
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Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

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Родители избитой в Ингушетии семилетней девочки найдены

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Папа Римский Франциск указал на попытки манипулировать религией на Украине

Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который усугубляется попытками пропаганды и манипуляций в том числе за счет религии.
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

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Происшествия

Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве

Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
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Общество

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Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
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Происшествия

Тела погибших при пожаре подводников доставили в Петербург

Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров

Иркутская область, 6.07.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено шесть уголовных дел против мародеров, действовавших на затопленных территориях.
Обновлено вчера в 22:59
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Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
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Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
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Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы

Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на севере Москвы, в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено в 03:30
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку

Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
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В Омске объявили штормовое предупреждение

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Общество

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После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончании которой спортсмены устроили дуэль взглядов.
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В пятницу, 5 июля, стало известно о том, что компания «Татнефть» приобретет у финской корпорации Neste сеть из 75 АЗС и терминала в Петербурге.
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

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Как минимум 42,4 тысячи российских врачей получили в прошлом году от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей.
Обновлено в 02:24
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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