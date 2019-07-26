Футбол
«Ювентус» может обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат 26 июля в 22:28
Туринский «Ювентус» может обменять нападающего команды Пауло Дибалу на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что аргентинским футболистом интересуется «Тоттенхэм Хотспур», но «Ювентус» отклонил предложение.
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В Италии сообщили, что «Ювентус» отверг первое предложение «Тоттенхэма» по Дибале
Sport24.ru26 июля в 07:57
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