Туринский «Ювентус» может обменять нападающего команды Пауло Дибалу на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что аргентинским футболистом интересуется «Тоттенхэм Хотспур», но «Ювентус» отклонил предложение.

«Ювентус» может обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед»

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