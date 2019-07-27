Футбол
«Ювентус» может обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед»Чемпионат вчера в 22:28
Туринский «Ювентус» может обменять нападающего команды Пауло Дибалу на форварда «Манчестер Юнайтед» Ромело Лукаку, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо. Ранее сообщалось, что аргентинским футболистом интересуется «Тоттенхэм Хотспур», но «Ювентус» отклонил предложение.
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«Ювентус» заинтересован в Лукаку. Клуб готов отпустить в «Манчестер Юнайтед» Дибалу
Sportbox.RUвчера в 18:58
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:42, Вашингтон
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