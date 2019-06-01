Футбол
«Ювентус» может обменять Дибалу в «Интер» на ИкардиSports.ru 06:18
«Ювентус» уже давно интересуется Икарди, а «Интер» будет рад заполучить Дибалу, который хорошо подходит для игровой схемы нового главного тренера Антонио Конте. По информации La Gazzetta dello Sport, оба клуба могут согласиться на обмен, оценив своих нападающих в 60-70 миллионов евро.
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МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
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12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
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Уезжают из страны за судьбой гастарбайтеров: Политики о желании молодежи покинуть Россию
Экономист считает, что пенсионеры в России не самая обеспеченная группа, но правительство принимает меры, чтобы повысить их уровень жизни.
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Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
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Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине
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Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сотворили чудо. Сегодня они играют в финале Лиги чемпионов
Ведь «Ливерпуль» в Лиге чемпионов год назад дошел до финала, а «Тоттенхэм» с сезона-2010/11 не бывал даже в четвертьфинале.
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В России отменили внутрисетевой роуминг
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В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
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В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
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