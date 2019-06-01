«Ювентус» может обменять Дибалу в «Интер» на ИкардиSports.ru 06:18

«Ювентус» уже давно интересуется Икарди, а «Интер» будет рад заполучить Дибалу, который хорошо подходит для игровой схемы нового главного тренера Антонио Конте. По информации La Gazzetta dello Sport, оба клуба могут согласиться на обмен, оценив своих нападающих в 60-70 миллионов евро.

«Ювентус» может обменять Дибалу в «Интер» на Икарди

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