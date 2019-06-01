Футбол

«Ювентус» может обменять Дибалу в «Интер» на ИкардиSports.ru 06:18

«Ювентус» уже давно интересуется Икарди, а «Интер» будет рад заполучить Дибалу, который хорошо подходит для игровой схемы нового главного тренера Антонио Конте. По информации La Gazzetta dello Sport, оба клуба могут согласиться на обмен, оценив своих нападающих в 60-70 миллионов евро.
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«Интер» и «Ювентус» возобновили переговоры по обмену игроками

Газета.Ru03:54

«Интер» и «Ювентус» возобновили переговоры об обмене Икарди и Дибалы

Sport24.ru02:25

СМИ: «Интер» и «Ювентус» вернулись к обсуждению обмена Икарди на Дибалу

Матч ТВ02:48

СМИ: «Интер» и «Ювентус» вернулись к обсуждению обмена Икарди на Дибалу

Sportbox.RU02:48

«Ювентус» может обменять Дибалу в «Интер» на Икарди

Sports.ru06:18

СМИ: «Интер» и «Ювентус» вновь обсуждают обмен Икарди на Дибалу

Спорт-Экспресс01:55

«Интер» и «Ювентус» готовят грандиозный обмен

Sport.ru02:58
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Футбол

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