Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовалось нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром, сообщает AS. По информации источника, "бьянеонери" готовы включить в контракт по футболисту своего нападающего Пауло Дибалу и €100 млн.

«Ювентус» включился в борьбу за Неймара

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