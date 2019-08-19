Футбол

«Ювентус» включился в борьбу за НеймараГазета.Ru 05:15

Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовалось нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром, сообщает AS. По информации источника, "бьянеонери" готовы включить в контракт по футболисту своего нападающего Пауло Дибалу и €100 млн.
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Источник: «Ювентус» предложил Дибалу и €100 млн в обмен на Неймара

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