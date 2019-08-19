Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может стать частью сделки по переходу нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Globoesporte. "ПСЖ" давно интересуются 25-летним аргентинцем, которые могут согласиться отпустить скандального 27-летнего бразильца в обмен на Дибалу и доплату.

«Ювентус» может обменять Дибалу на Неймара

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