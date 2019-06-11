Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»Чемпионат 02:45

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport. По данным источника, в сфере интересов итальянского клуба находятся полузащитники Хамес Родригес, Иско, и Даниель Себальос, а также защитник Марсело.
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«Ювентус» продолжает претендовать на Иско и Марсело

Советский спорт03:33

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

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Иско и Марсело могут уйти из «Реала» в «Ювентус»

Газета.Ru02:13

СМИ: Марсело и Иско могут перейти в «Ювентус»

Матч ТВ02:04

СМИ: Иско и Марсело могут перейти из «Реала» в «Ювентус»

РИА Новости01:40

«Ювентус» хочет 4-х игроков «Реала»

Sport.ru03:29

«Ювентус» хочет купить у «Реала» Иско, Марсело, Хамеса и Себальоса

Sports.ru00:55
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
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В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты

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