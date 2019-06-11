Футбол
«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»Чемпионат 02:45
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport. По данным источника, в сфере интересов итальянского клуба находятся полузащитники Хамес Родригес, Иско, и Даниель Себальос, а также защитник Марсело.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Музыка
Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой
Обновлено в 04:19
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Два года назад ходили слухи, что молодая жена ушла от Урганта-старшего.
Обновлено в 03:59
Транспорт
Госдума рекомендовала правительству не ужесточать скоростной режим
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовал правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч.
Обновлено в 04:35
Общество
МЧС проверило все детские лагеря
Сотрудники МЧС проверили все детские лагеря и добились устранения более 10 тысяч недостатков, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
Обновлено в 03:55
Политика
В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков
В Петербурге на 51-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания Северной столицы Павел Зеленков.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Махачкалы
В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли три человека, еще двое были госпитализированы с ожогами.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест
Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками.
Обновлено в 04:40
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Политика
Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено вчера в 10:48
Хоккей
Давид Перрон: «„Сент-Луис“ готов перезагрузиться и провести лучшую игру в сезоне»
Форвард «Сент-Луиса» Давид Перрон после поражения от «Бостона» (1:5) в финале Кубка Стэнли (3-3 в серии) поделился ожиданиями от решающего матча.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
AliExpress ускорит доставку недорогих товаров в Россию
Китайская торговая площадка AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей и будет поставлять их самолетами.
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Операционную систему Android в телефонах Huawei может сменить российская мобильная ОС "Аврора", пишут СМИ.
Обновлено в 03:47
Футбол
Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Обновлено в 04:08
Энергетика
Мозырский НПЗ потребовал от «Роснефти» $155 млн за грязную нефть
Белорусский ОАО "Мозырский НПЗ" направил в ПАО "Транснефть" предложение возместить издержки предприятия на $155 млн из-за поставок загрязненной хлоридами нефти, сообщил во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо "Транснефти" в правительство РФ.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:34
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов
Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить. С таким предложением выступил Роспотребнадзор.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Управлял ногами: известный мотоблогер разбился в Подмосковье
Мотоблогер из Уфы Артем Болдырев, более известный как Болт и Moto Nexus, погиб в Подмосковье, на скорости около 140 километров в час врезавшись в отбойник.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика
Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат
Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Польше рассказали об успехах в поисках Янтарной комнаты
Туннель, который, возможно, ведёт к Янтарной комнате, обнаружен в поселении Мамерки (Польша), передаёт RMF FM.
Обновлено вчера в 22:10
Культура
Участник шоу «Голос» найден мертвым
Обновлено в 04:19
Авто
Семиместный Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Лавров озвучил условие для проведения встречи «нормандской четверки»
5 июня Лавров заявил о нецелесообразности проведения встречи в «нормандском формате» в ближайшее время.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Футбол
Сборная Сербии разгромила Литву, Чехия оказалась сильнее Черногории
После трех туров сборная Сербии занимает третье место в группе В, Литва — последняя.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Лавров заявил о противоречии санкций США нормам ВТО
Односторонние санкции и торговые войны США являются методами нечестной конкуренции, которые противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 03:12
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40