Дуглас Коста пропустит ответный матч «Ювентуса» с «Атлетико» в ЛЧРИА Новости 14:58

Бразильский полузащитник "Ювентуса" Дуглас Коста не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" из-за повреждения, сообщил главный тренер туринского футбольного клуба Массимилиано Аллегри.

Дуглас Коста пропустит ответный матч «Ювентуса» с «Атлетико» в ЛЧ

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