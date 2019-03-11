Футбол
«Ювентус» лишился одного из лидеров перед игрой с «Атлетико»Sportbox.RU вчера в 15:03
Ювентус
Предварительная расстановка 3‑5‑2
1
Шченсны
4
Касерес
19
Бонуччи
3
Кьеллини
33
Бернардески
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
20
Канселу
17
Манджукич
7
Роналду
13
Облак
4
Арьяс
2
Годин
24
Хименес
20
Хуанфран
8
Сауль
14
Эрнандес
6
Коке
11
Лемар
22
Мората
7
Гризманн
Атлетико
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Первая игра прошла в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Ответный матч пройдет во вторник в Турине. Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Атлетико» смотрите 12 марта с 22:50 (мск) на канале «Матч ТВ», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «Матч Клуб».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ювентус» зря купил Роналду: в Лиге чемпионов все потеряно. «Атлетико» не пройти
Советский спорт07:30
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2
Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45 до 100%.
Обновлено в 09:29
Общество
Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию
Замминистра здравоохранения Олег Салагай рассказал, что министерство внесло на рассмотрение правительства антитабачную концепцию.
Обновлено в 04:28
Политика
Россия направила Украине ноту из-за нарушения договора о дружбе
Российский МИД направил Украине ноту, перечислив нарушения Киевом договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 04:02
Политика
В ГИБДД поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
ГИБДД поддерживает снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за которое может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Брошенную девочку нашли в подмосковной квартире
Обновлено в 06:54
Политика
Банк России выпустил монету с изображением Крымского моста
Обновлено в 07:18
Происшествия
Спасенная из захламленной квартиры в Москве девочка начала говорить
Главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал радиостанции "Говорит Москва" об улучшении состояния девочки, спасенной из захламленной квартиры.
Обновлено в 08:46
Происшествия
В Екатеринбурге уволены полицейские, скрывавшие свою недвижимость
У надзорного органа возникли претензии к полицейским из-за того, что они скрыли свои доходы и имущество.
Обновлено в 09:47
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Экономика
Законопроект о пересчете пенсий Госдума приняла в первом чтении
Правительственный законопроект, направленный на изменение порядка расчета пенсий для малообеспеченных пенсионеров, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
Обновлено в 05:36
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Спорт
Мамаев встретился с женой в СИЗО
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала, что навестила футболиста в СИЗО.
Обновлено в 08:13
Политика
В МВД начали вести борьбу с манипулированием сознанием подростков
МВД России активизировало деятельность рабочей группы по предупреждению преступлений, вызванных манипулированием сознанием детей через социальные сети.
Обновлено в 08:12
Политика
Совет федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах
Принятый Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях может быть отклонен на заседании Совета федерации (СФ), которое состоится в среду, 13 марта, сообщила «Интерфаксу» сенатор Елена Мизулина.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В администрации Рязани идут обыски и задержания
Сотрудники правоохранительных органов проводят в администрации Рязани проверочные мероприятия, сообщил РИА Новости информированный источник в соответствующих структурах региона.
Обновлено в 05:25
Общество
Минтруд назвал сферы с избытком квалифицированных специалистов
В России избыток специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Обновлено в 09:39
Культура
Началась церемония прощания с Владимиром Этушем
В театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем, который ушел из жизни 9 марта в возрасте 96 лет, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 02:59
Происшествия
Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Обновлено в 09:48
Происшествия
Все больше стран приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 Max 8
В понедельник, 11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8. Это произошло после крушения 10 марта лайнера этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, в котором погибло 157 человек, в том числе три пассажира-россиянина.
Обновлено вчера в 15:53
Политика
Украинские националисты облили кровью здание НАБУ
Националисты облили кровью и обклеили стикерами вход в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обновлено в 09:51
Происшествия
«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток
Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Политика
Венесуэла дала американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну
Все американские дипломаты должны покинуть Венесуэлу в течение 72 часов, написал в Twitter министр иностранных дел латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.
Обновлено в 08:28
Экономика
Чемезов оценил рост ВВП России от цифровизации экономики
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов оценил, какой прирост ВВП России до 2025 года обеспечит цифровизация экономики.
Обновлено в 09:34
Спорт
Непряева заняла третье место в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
Российская лыжница Наталья Непряева стала третьей в спринте на 1,2 километра классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
Обновлено в 09:49
Финансы
Отток капитала из России с начала 2019 года увеличился в два раза
Напомним, в 2018 году чистый вывоз капитала из России составил $67,5 млрд, увеличившись в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 09:22