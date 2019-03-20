Футбол

«Ювентус» хочет приобрести хавбека Эриксена у «Тоттенхэма»Газета.Ru 02:47

Туринский "Ювентус" намерен приобрести полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail. По информации источника, "старая синьора" в ближайшее время предложит контракт датскому футболисту, чтобы переход состоялся уже в предстоящее летнее трансферное окно.
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«Ювентус» проведет встречу с агентом Эриксена

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«Ювентус» хочет приобрести хавбека Эриксена у «Тоттенхэма»

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СМИ: «Ювентус» вступил в борьбу за Эриксена

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СМИ: «Ювентус» намерен летом приобрести футболиста «Тоттенхэма» Эриксена

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«Ювентус» хочет купить Эриксена у «Тоттенхэма»

Матч ТВвчера в 15:38

«Ювентус» хочет купить Эриксена у «Тоттенхэма»

Sportbox.RUвчера в 15:38

«Ювентус» нацелился на хавбека «Тоттенхэма»

Евро-футбол.рувчера в 14:40
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Общество

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Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
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Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
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Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову

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Футбол

ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта

Игрок клуба Главной бейсбольной лиги (MLB) «Лос-Анджелес Энджелс» Майк Траут заключил рекордный контракт в истории спорта.
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Общество

Некоторые судьи дословно копируют тексты судебных решений

Редакция «Новая газета» проанализировала ряд судебных актов, после чего сделала вывод о копировании текста судебных решений.
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Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX

Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
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Экономика

Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае

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Армия и оружие

Полный цикл испытаний «Посейдона» займет два года

Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Обновлено в 04:10
Политика

Назарбаев переедет из своей резиденции в здание библиотеки

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, подписавший во вторник указ о прекращении с 20 марта исполнения президентских полномочий, переедет из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента Казахстана, сообщил в среду глава его канцелярии Махмуд Касымбеков.
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Обновлено вчера в 19:37
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Обновлено вчера в 18:03
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В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынок

Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
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Радулов не попал в пустые ворота и забил

Шайбу российского форварда "Даллас Старс" Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пэнтерс" засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
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В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
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