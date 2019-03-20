Футбол
«Ювентус» хочет приобрести хавбека Эриксена у «Тоттенхэма»Газета.Ru 02:47
Туринский "Ювентус" намерен приобрести полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает Daily Mail. По информации источника, "старая синьора" в ближайшее время предложит контракт датскому футболисту, чтобы переход состоялся уже в предстоящее летнее трансферное окно.
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Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией
Facebook намерен бороться с рекламной дискриминацией после того, как ей были предъявлены многочисленные жалобы.
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Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии
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Mercedes-Benz показал обновленный кроссовер GLC Coupe
Что касается внешности, то у обновленного GLC Coupe появится измененная светодиодная оптика, но пока неизвестно, будет ли она доступна для базовой версии, как у недавно представленного GLC.
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ESPN: бейсболист Траут заключил рекордный контракт в истории спорта
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Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае
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Полный цикл испытаний беспилотной системы "Посейдон" займет до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
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Обновлено в 02:05
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Помощницу Началовой затравили в Сети за ложь
По словам бывшего концертного директора певицы Константина Сергеева, Исаеву буквально затравили в сети.
Обновлено вчера в 19:37
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы
В ожидании ФРС. Как ключевая ставка в США повлияет на российский рынок
Решение американского регулятора по уровню ставки напрямую не влияет на российский рынок.
Обновлено в 03:31
Хоккей
Радулов не попал в пустые ворота и забил
Шайбу российского форварда "Даллас Старс" Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Флориды Пэнтерс" засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот.
Обновлено в 03:59
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
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Баскова застыдили за просьбу о помощи семье Началовой
Обновлено в 04:08
Происшествия
Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье
По информации СМИ, избивали срочников в том числе в одной из воинских частей в районе полигона Цугол в Забайкальском крае.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в среду на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено в 02:51
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Число жертв авиакатастроф в России выросло более чем в 2 раза
В 2018 году число жертв авиакатастроф в России увеличилось в 2,5 раза.
Обновлено в 03:14
Спорт
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ
Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Происшествия
ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х
ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.
Обновлено в 03:36
Футбол
Аршавин выступил против бразильцев в российской сборной
Экс-капитан российский футбольной сборной Андрей Аршавин выступил против бразильцев в национальной команде.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.
Обновлено в 02:33
Политика
Путин назначил Текслера и.о. губернатора Челябинской области
«Исполняющим обязанности губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер», — заявил он.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Морскую и наземную части «Турецкого потока» соединили
Работы по соединению морской и наземной частей «Турецкого потока» завершились в Турции.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Правительство расширило список госуслуг, оказываемых в МФЦ
Правительство РФ расширило список госуслуг в многофункциональных центрах услугой по информированию граждан предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
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Космос
Видео взрыва метеорита над Беринговым морем разместили в сети
Метеорит взорвался над Беринговым морем в декабре. Но видео появилось в сети только сейчас. Метеорит взорвался на высоте 25,6 км от Земли.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Росстат показал связь между бедностью и одиночеством
47% россиян, отнесших себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество, 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.
Обновлено в 02:00
Политика
МИД России вернул Украине ноту в связи с поездкой Путина в Крым
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