Футбол
«Ювентус» хочет приобрести ПогбаГазета.Ru 02:32
Руководство туринского "Ювентуса" заинтересовано в приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт". По информации Calciomercato, "бьянконери" сделали француза своей приоритетной трансферной целью.
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Погба перейдёт в «Ювентус», если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов
Евро-футбол.рувчера в 15:18
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Музыка
Мать Децла прокомментировала его смерть
Ранее сообщалось, что отец подтвердил смерть Децла. Культовый рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске.
Обновлено в 00:44
Единоборства
Ковалев взял реванш у Альвареса и стал чемпионом мира
В американском городе Фриско состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал реванш между россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки
В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
СМИ опубликовали рейтинг самых романтичных городов мира
Портал Travel and Leisure, изучив данные социальных сетей, в частности посчитав количество хештегов, свидетельствующих о намерениях пар по всему миру вступить в брак, опубликовал рейтинг наиболее романтичных городов.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Семилетняя школьница из Санкт-Петербурга обвинила учителя в избиении
Ученица начальных классов одной из школ Санкт-Петербурга получила значительные повреждения в области головы и обвинила в нападении своего педагога.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
На Украине намерены вести диалог с Россией при помощи графитовых бомб
Кандидат в президенты Украины Инны Богословской назвала угрозу применения графитовых бомб Киевом против Москвы будущей основой российско-украинских двусторонних отношений.
Обновлено в 01:58
Здоровье
В Минздраве назвали самую ожиревшую возрастную группу россиян
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян объяснил большой процент страдающих от ожирения в данной возрастной группе тем, что люди предпенсионного возраста теряют привычку к физической активности, однако продолжают есть столько же еды, сколько и в молодости.
Обновлено в 02:29
Политика
Зеленский решил сесть за стол переговоров с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В небе над Кубой взорвался метеорит
Власти Кубы отрицают эту версию.
Обновлено 01 февраля в 15:54
Армия и оружие
Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым
О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции
Обновлено вчера в 18:18
Политика
В Киеве состоялась литургия по случаю возведения в сан главы новой украинской церкви
15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве
Обновлено вчера в 14:16
Кино
Главную премию Гильдии режиссеров США вручили Куарону
Гильдия режиссеров США вручила главную премию мексиканскому режиссеру Альфонсо Куарону за фильм «Рома».
Обновлено в 03:46
Транспорт
Дептранс поддержал объявившего голодовку таксиста
В дептрансе заявили, что поддерживают таксиста и согласны с ним в том, что тарифы должен устанавливать перевозчик, а не агрегатор, поскольку расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля ложатся именно на перевозчика.
Обновлено в 03:25
Наука
Ученые раскрыли рецепт идеального кофе
Обновлено 01 февраля в 23:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на врача скорой помощи
Следователи начали проверку по факту нападения пьяного жителя Санкт-Петербурга на врача скорой помощи во время вызова.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Брянске задержали мужчину, устроившего стрельбу по жилым домам
В брянском поселке Белые Берега вечером 2 февраля сотрудники Росгвардии и полиции задержали злоумышленника, который произвел несколько выстрелов в сторону домов.
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
Росстандарт предложил ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
Обновлено вчера в 02:22
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено вчера в 15:52
Общество
«Крузенштерн» отправится в Антарктиду
Обновлено вчера в 20:15
Общество
В Магнитогорске ребенка высадили из трамвая из-за надорванной купюры
Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн
Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Волгоградской области автомобиль сбил двух школьников
По данным полиции, днем в субботу в Волжском 43-летний водитель на автомобиле "Лада Гранта" сбил двух детей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Из-за дефекта трубы на Большевиков остались без тепла 485 домов
Обновлено вчера в 09:57