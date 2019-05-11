Футбол

«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренераЕвро-футбол.ру 03:11

"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport. В настоящий момент аргентинский специалист возглавляет "Тоттенхэм", а "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри.
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«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера

Евро-футбол.ру03:11

Источник: Почеттино запросил у «Ювентуса» контракт на € 20 млн в год

Чемпионат05:13

«Ювентус» хочет видеть Почеттино на посту тренера клуба

Газета.Ru03:46

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Sport24.ru05:21

СМИ: «Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера клуба

РИА Новости02:23

«Ювентус» намерен пригласить финалиста Лиги чемпионов

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Аргентинский футболист и футбольный тренер. С 27 мая 2014 года - главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур».
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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