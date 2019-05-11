Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренераЕвро-футбол.ру 03:11
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport. В настоящий момент аргентинский специалист возглавляет "Тоттенхэм", а "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри.
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Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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МИД Японии прокомментировал слова Коно о «резких высказываниях»
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