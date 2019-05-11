Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренераЕвро-футбол.ру 03:11
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport. В настоящий момент аргентинский специалист возглавляет "Тоттенхэм", а "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри.
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Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
В Австралии пилот 40 минут летел без сознания
В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Кино
Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Обновлено в 00:05
Общество
В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе
В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси
"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Общество
«Бессмертный полк» прошагал по 20 городам США
Акция «Бессмертный полк» прошла почти в 20 городах США. В ней приняли участие более 4 тысяч человек.
Обновлено вчера в 07:52
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Медведь на Камчатке похитил у водителей еду из машины
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат
В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как его обвиняли в педофилии
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Звезды реалити-шоу «Дом-2», какими мы их уже не помним
Обновлено в 03:02
Авто
АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах
В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено вчера в 09:52
Хоккей
Сборная России переиграла Норвегию в первом матче чемпионата мира
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео
Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.
Обновлено в 00:28
Футбол
Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС
Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения
В Instagram Кристина Орбакайте поделилась фото с тортом и Дени, а также нежно поздравила ребенка.
Обновлено в 03:15
Наука
Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых
Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 04:15
Технологии
В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах
«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.
Обновлено 09 мая в 20:38
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 14 рейсов SSJ 100 из Шереметьево
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.
Обновлено 09 мая в 13:28
Политика
Бывший министр Венесуэлы арестован в Испании по запросу США
Испанская полиция арестовала бывшего министра развития электроэнергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа по ордеру США.
Обновлено в 03:00