«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренераЕвро-футбол.ру 03:11

"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport. В настоящий момент аргентинский специалист возглавляет "Тоттенхэм", а "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри.

Кино В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Происшествия В Австралии пилот 40 минут летел без сознания В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.

Политика В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Общество Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.

Происшествия Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси "После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Общество «Бессмертный полк» прошагал по 20 городам США Акция «Бессмертный полк» прошла почти в 20 городах США. В ней приняли участие более 4 тысяч человек.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Армия и оружие НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.

Авто АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Происшествия Ожесточенная схватка медведей во дворе жилого дома попала на видео Житель США стал очевидцем ожесточенной схватки двух больших медведей во дворе своего дома, видео он выложил в Сеть.

Футбол Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС Дисциплинарный комитет МЛС признал нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича виновным в симуляции на 23-й минуте матча против "Коламбус Крю" (1:3). Комитет принял решение оштрафовать шведского форварда.

Футбол Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте нежно поздравила младшего сына с днем рождения В Instagram Кристина Орбакайте поделилась фото с тортом и Дени, а также нежно поздравила ребенка.

Происшествия В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Технологии В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах «Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.

Происшествия В Москве умер журналист Сергей Доренко В Москве скончался журналист Сергей Доренко. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, Доренко умер после падения с мотоцикла.