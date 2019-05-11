Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренераЕвро-футбол.ру 03:11
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport. В настоящий момент аргентинский специалист возглавляет "Тоттенхэм", а "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри.
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Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
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В интервью изданию Лiга.net Данилюк рассказал, что одним из первых шагов Зеленского на посту президента станет пересмотр «одиозных кадровых решений», принятых Петром Порошенко в последние недели работы.
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Звезды реалити-шоу «Дом-2», какими мы их уже не помним
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Представитель футболиста Денисова опроверг информацию о конфликте игрока с «Локомотивом»
Конфликта между футболистом Игорем Денисовым и московским "Локомотивом" не существует.
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За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле
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На столичной станции метро "Деловой центр" в минувшую субботу прошел флэшмоб, посвященный сериалу "Игра престолов": на платформе была установлена самая желанная достопримечательность саги - Железный трон.
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На улице Киргетова в Гатчине загорелся деревянный дом
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«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» Лопеса
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет
Обновлено вчера в 19:45
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Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
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Обновлено в 08:00
Хоккей
Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
Форвард московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Международной федерации хоккея (IIHF) в Twitter.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Нацгвардия Украины протестировала переданный из США гранатомет
Военные национальной гвардии Украины провели испытание гранатомета PSRL-1, переданного стране из США.
Обновлено вчера в 21:29
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Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
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Туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
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Звезда сериала «Склифосовский» Ирина Сенотова переведена из отделения реанимации, где она находилась последние несколько недель, в общую палату.
Обновлено вчера в 10:07