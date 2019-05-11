Футбол
«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренераЕвро-футбол.ру 03:11
"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport. В настоящий момент аргентинский специалист возглавляет "Тоттенхэм", а "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри.
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Футбол
«Краснодару» напомнили о невозможности увольнения Мамаева
Обновлено в 03:16
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Дикий дебош пассажира британского лайнера попал на видео
Инцидент попал на видео, его публикует телеканал "Звезда".
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Отряд кораблей Северного флота вышел из Владивостока и направился в центральную часть Тихого океана.
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В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
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Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
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Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
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С 31 декабря 2019 года мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться операционной системой Windows Phone и Microsoft.
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Страдающему редким пороком сердца Тимуру нужны деньги на операцию
Марина и Виталий Сергулины из Москвы борются за жизнь своего сына. Тимуру всего 3 месяца, а его сердце уже настрадалось.
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Здоровье
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При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
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Oppo K3 позаимствует конструкцию фронтальной камеры у Oppo Reno
Фронтальная камера позаимствует конструкцию и форму у Oppo Reno, то есть в рабочем состоянии блок камеры будет напоминать плавник.
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Хоккей
Телегин вошел в заявку сборной России на чемпионат мира в Словакии
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Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
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Медведь ограбил охотников на Камчатке
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Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
Тутельян опроверг мнение о том, что действие витаминов не доказано и что они могут не полностью усваиваться организмом человека.
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Происшествия
Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского
В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
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Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
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Умер самый пожилой житель России
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Армия и оружие
В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО
Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от российской нефти
По словам Лукашенко, с президентом России вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной нефти не обсуждался, однако в публичных выступлениях Владимир Путин признавал наличие ущерба.
Обновлено в 06:34
Транспорт
В Москве заработал новый автовокзал
По данным предприятия, с 15 мая международные и междугородные рейсы автостанции Тушинская переведут на новый автовокзал Северные ворота.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Екатеринбурге начали проверку после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге начало проверку по факту нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
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Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном
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Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева обматерила творчество Ольги Бузовой
Настя призналась, что ее часто сравнивают с ведущей «Дома-2». Ивлеевой не очень, мягко говоря, нравится, что ее часто сравнивают с Бузовой.
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Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева
Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Футбол
Футбольный клуб «Анжи» вылетел из РПЛ
Футбольный клуб "Анжи" потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено вчера в 11:55