Футбол

«Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренераЕвро-футбол.ру 03:11

"Ювентус" готов пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Corriere dello Sport. В настоящий момент аргентинский специалист возглавляет "Тоттенхэм", а "Ювентус" тренирует Массимилиано Аллегри.
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«Ювентус» ведет переговоры с тренером «Тоттенхэма» Почеттино

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Источник: Почеттино запросил у «Ювентуса» контракт на € 20 млн в год

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Газета.Ru06:34

Corriere dello Sport: Покеттино запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов в год

Бомбардир.ру06:59

СМИ: «Ювентус» хочет пригласить Почеттино на пост главного тренера клуба

РИА Новости02:23

Почеттино запросил у «Ювентуса» €20 млн в год

Sport24.ru05:47
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Появилось видео поиска затонувших картин Айвазовского

В сети появилось видео поиска картин художника Ивана Айвазовского на дне Черного моря. Ролик опубликовала радиостанция "Говорит Москва".
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