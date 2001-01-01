Футбол

«Ювентус» хочет помешать переходу Погба в «Реал»Soccer.ru 15:18

Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 года. В текущем сезоне француз провел 27 игр в чемпионате Англии, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.
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«Ювентус» хочет летом вернуть Погба

Матч ТВ16:41

СМИ узнали о намерении «Ювентуса» побороться с «Реалом» за трансфер Погба

РБК14:02

«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира Погба

Вести.Ru13:20

«Ювентус» вступил в борьбу с «Реалом» за Погба

Советский спорт13:31

СМИ: «Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

Спорт-Экспресс10:09

Поль Погба привлек интерес «Ювентуса»

Sports.ru11:35

Погба готов уйти из «Манчестер Юнайтед», на игрока претендуют два клуба

Евро-футбол.ру07:19
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DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam

RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
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Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

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Обновлено в 12:17
Энергетика

Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей.
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Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами

Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
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Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз

Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
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Армия и оружие

США испытали над Тихим океаном две противоракеты

Две противоракеты испытали над Тихим океаном США.
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В России Infiniti начал онлайн-продажи своих автомобилей

Компания Infiniti запустила в нашей стране сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Обновлено в 15:14
Кино

Вышел специальный трейлер «Джона Уика 3» ко Дню щенка

Ко Дню щенка (Happy National Puppy Day), который отмечается 23 марта, студия Lionsgate надавила на слезные железы и выпустила специальный трейлер третьего "Джона Уика".
Обновлено в 13:45
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено в 15:01
Политика

В Венесуэле снова отключилось электричество

Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в нескольких районах Венесуэлы, в том числе в Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.
Обновлено в 14:42
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Политика

Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Футбол

Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
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СМИ нашли погибших Захарченко и Гиви в списке избирателей на Украине

Обновлено в 08:28
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено в 11:10
Хоккей

Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Происшествия

В Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд

Как указывают местные СМИ, снаряд относится к периоду Второй мировой войны, полиция установила на месте кордоны.
Обновлено в 13:09
Наука

В Норвегии нашли корабль викингов

Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено в 12:24
Авто

Рассекречен обновленный Buick LaCrosse

Американская автомобильная компания Buick полностью рассекретила свою обновленную модель LaCrosse.
Обновлено в 11:07
Здоровье

С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью

«32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
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Армия и оружие

Израильская армия сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа

Обновлено в 00:14
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля

Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Технологии

Рогозин рассказал о создании беспилотного трамвая в России

Обновлено в 04:41
Происшествия

В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок

Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Политика

Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена

Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец

Обновлено в 10:35
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Реал Мадрид
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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