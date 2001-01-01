Футбол
«Ювентус» хочет помешать переходу Погба в «Реал»Soccer.ru 15:18
Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 года. В текущем сезоне француз провел 27 игр в чемпионате Англии, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.
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Игры
DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam
RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Энергетика
Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета
Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Елена Беркова впервые озвучила причины развода с Андреем Стояновым
Беркова, наконец, тоже прокомментировала развод со Стояновым.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами
Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
Обновлено в 14:05
Экономика
Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз
Виктор Вексельберг увеличил уставный капитал «Реновы» более чем в миллион раз до 35,78 млрд руб.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие
США испытали над Тихим океаном две противоракеты
Две противоракеты испытали над Тихим океаном США.
Обновлено в 17:39
Авто
В России Infiniti начал онлайн-продажи своих автомобилей
Компания Infiniti запустила в нашей стране сервис онлайн-продаж автомобилей через сайты официальных дилеров.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Кино
Вышел специальный трейлер «Джона Уика 3» ко Дню щенка
Ко Дню щенка (Happy National Puppy Day), который отмечается 23 марта, студия Lionsgate надавила на слезные железы и выпустила специальный трейлер третьего "Джона Уика".
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Политика
В Венесуэле снова отключилось электричество
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в нескольких районах Венесуэлы, в том числе в Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.
Обновлено в 14:42
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Политика
Порошенко подает в суд на телеканал Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко планирует подать в суд на телеканал "1+1", который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Обновлено в 14:35
Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд
Как указывают местные СМИ, снаряд относится к периоду Второй мировой войны, полиция установила на месте кордоны.
Обновлено в 13:09
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено в 12:24
Авто
Рассекречен обновленный Buick LaCrosse
Американская автомобильная компания Buick полностью рассекретила свою обновленную модель LaCrosse.
Обновлено в 11:07
Здоровье
С начала года почти 33 тысячи украинцев заболели корью
«32 939 украинцев заболели корью с 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года», — сообщили представители Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Обновлено в 05:18
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено в 02:55
Технологии
Рогозин рассказал о создании беспилотного трамвая в России
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Петербурге утонул провалившийся на Неве под лед ребенок
Двое детей вышли на лед на Неве в Санкт-Петербурге, один из них провалился и утонул, второго удалось спасти.
Обновлено в 12:51
Политика
Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Общество
Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена
Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила в пресс-релизе канадская правозащитная организация "Ради беженцев".
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
В Сирии подорвался на мине и погиб челябинец
Обновлено в 10:35