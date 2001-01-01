Футбол
«Ювентус» хочет помешать переходу Погба в «Реал»Soccer.ru вчера в 15:18
Погба выступал за «Ювентус» в период с 2012 по 2016 года. В текущем сезоне француз провел 27 игр в чемпионате Англии, забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.
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Авто
СМИ сообщили об планах Ford уйти с российского рынка
Компания Ford может отказаться от выпуска и импорта легковых автомобилей в России уже этим летом.
Обновлено в 03:35
Общество
В Минобразования опровергли травлю учительницы из-за фото в купальнике
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко прокомментировал ситуацию с учительницей из Барнаула Татьяной Кувшинниковой, которую вынудили уволиться из школы из-за травли после публикации ее фотографий в купальнике в интернете.
Обновлено вчера в 11:45
Армия и оружие
В США скопировали российский истребитель Су-35
Разработчики из США решили скопировать российский истребитель Су-35.
Обновлено вчера в 06:36
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Футбол
Вратарь сборной Казахстана назвал причины поражения от России
Казахстанский вратарь Давид Лория поговорил о причинах поражения сборной Казахстана от команды России в матче второго тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 02:36
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор объявил о завершении профессиональной карьеры бойца.
Обновлено в 02:52
Общество
Ученые попросили Путина пустить специалистов к косаткам в Приморье
Более 30 ученых, работающих с косатками и белухами, направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором выразили обеспокоенность состоянием животных, содержащихся в приморской бухте Средняя.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Бойцы Росгвардии за 3 года нейтрализовали 200 террористов
Речь идёт о совместных с коллегами из других силовых структур операциях.
Обновлено в 03:29
Футбол
Дешам: «Гризманн и Мбаппе хорошо дополняют друг друга»
Гризманн и Мбаппе хорошо дополняют друг друга на поле.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Редкое заболевание заставило британку спать 22 часа в сутки
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»
Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило российской алюминиевой компании «Русал» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-» с «стабильным» прогнозом.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Вступление в НАТО обернется для Грузии «комплексным» ответом России
"Комплексный" ответ Москвы не ограничится мерами военно-технического и дипломатического характера, будет обязательно задействован и "экономический рычаг".
Обновлено вчера в 06:42
Политика
Росгидромет пожаловался на качество метеоспутников
По словам Яковенко в настоящее время на орбите находятся три российских метеоспутника: «Электро-Л» и два «Метеора-М».
Обновлено в 00:24
Транспорт
Открытие новых станций метро Петербурга перенесли на месяц
Обновлено в 03:26
Кино
Раскрыты детали съемок самой жестокой битвы «Игры престолов»
Шон Сэвэдж работал над "Игрой престолов" с 2010 года. Снятый им эпизод "Битва бастардов" в 2016 году получил три премии "Эмми".
Обновлено в 03:12
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Москве у мужчины при помощи электрошокера похитили 1 млн рублей
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, неизвестные напали на мужчину с помощью электрошокера, а затем открыто похитили у него сумку.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа было запущено 30 ракет.
Обновлено вчера в 18:30
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Космос
«Хаббл» запечатлел рождение гигантского вихря в атмосфере Нептуна
Снимки, сделанные при помощи космического телескопа Hubble («Хаббл»), впервые обнаруживают формирование Большого Темного Пятна на Нептуне, сообщают исследователи в новой научной работе.
Обновлено вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Павел Майков увел жену у своего лучшего друга
Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Происшествия
Группа подростков в Петербурге напала на супермаркет
Группа молодых людей, в возрасте от 15 до 19 лет, ограбила магазин «Пятерочка» в центре города. Десять участников налёта задержаны.
Обновлено в 02:59
Экономика
Увеличить минимальную цену на шампанское предложили в Минфине
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское с текущих 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие
Минобороны: трое российских военных погибли в Сирии
Трое российских военнослужащих погибли в бою с боевиками в Сирии, сообщает Минобороны.
Обновлено в 02:11
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Зачем в Венесуэлу прибыли российские военнослужащие
В воскресенье ведущие мировые агентства сообщили о появлении в Венесуэле двух российских самолетов примерно со 100 военнослужащими - пассажирского Ил-62 (к слову, этот самолет производится в России уже почти 50 лет и до сих пор эксплуатируется даже Министерством обороны) и военно-транспортного Ан-124.
Обновлено вчера в 08:14