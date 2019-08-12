Футбол

«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно летом 2020 годаЧемпионат 12:18

«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает Daily Mail. По данным источника, представители итальянского клуба уже связывались с хавбеком насчёт его трансфера летом 2020 года, когда у него закончится срок действия контракта со «шпорами».
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