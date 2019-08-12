Футбол
«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно летом 2020 годаЧемпионат 12:18
«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает Daily Mail. По данным источника, представители итальянского клуба уже связывались с хавбеком насчёт его трансфера летом 2020 года, когда у него закончится срок действия контракта со «шпорами».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
Общество
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Обновлено в 11:39
Политика
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Обновлено в 12:20
Космос
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Обновлено в 00:57
Экономика
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Обновлено в 09:22
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Полет самолетов дальней авиации длился более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
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Общество
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Культура
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Обновлено в 10:59
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
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По предварительным данным, 10 августа ребенок ехал в салоне рейсового автобуса № 19 (маршрут обслуживает компания «Ю-Ви-Эй-Транс») и почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило.
Обновлено в 13:43
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
Политика
Туркменистан купит всю линейку автомобилей Aurus
Обновлено в 12:41
Политика
Зеленский увольняет глав СБУ в трех областях Украины из-за янтаря
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал уволить нескольких высокопоставленных силовиков - руководителей подразделений СБУ Житомирской, Ровненской и Волынской областей, а также представителей девяти районных отделов полиции.
Обновлено в 12:46
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Обновлено вчера в 14:54
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Минюст разработал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
"Согласно проекту приказа при наличии показаний осужденным и лицам, заключенным под стражу, в медицинских организациях уголовно-исполнительной системы организуется оказание паллиативной медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Раскрыто число истребителей России
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
ВМС КСИР: Иран может задерживать любое судно в Персидском заливе
Власти Ирана могут задержать любое иностранное судно в любое время, даже если его сопровождают американские или британские военные корабли, заявил накануне, 11 августа, командующий военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Подростки в Новокузнецке подожгли пятилетнюю девочку
Врачи в Кемеровской области пытаются спасти 5-летнюю девочку, которую подожгли старшие подруги.
Обновлено в 02:57
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Экономика
Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Исследовательский холдинг "Ромир" ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).
Обновлено в 11:19
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Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16