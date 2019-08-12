Футбол
«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно летом 2020 годаЧемпионат вчера в 12:18
«Ювентус» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает Daily Mail. По данным источника, представители итальянского клуба уже связывались с хавбеком насчёт его трансфера летом 2020 года, когда у него закончится срок действия контракта со «шпорами».
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Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Обновлено вчера в 11:11
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Политика
Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
Обновлено вчера в 05:45
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
Технологии
Verizon продаст Tumblr владельцу WordPress
Американская Verizon Communications намерена продать сервис микроблогов Tumblr корпорации Automattic.
Обновлено в 03:55
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 10:53
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 11:16
Технологии
В России предложили новую схему онлайн-продаж алкоголя
По мнению экспертов, новая схема имеет слабое место - речь о недостаточном контроле курьеров, которые могут договориться с покупателем один на один.
Обновлено в 03:24
Общество
Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается в заявлении департамента общественных связей аппарата ФНПР.
Обновлено в 02:40
Экономика
На малых и средних предприятиях сократилось количество занятых
Число малых и средних предприятий (МСП) за год сократилось на 4%, до 5,69 млн, а количество занятых в этом секторе — на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек.
Обновлено вчера в 14:00
Культура
Дудь признался, о чем сказал бы Путину при встрече
Журналист Юрий Дудь на рок-фестивале «Чернозем» в Тамбове ответил на свой собственный "главный вопрос о Путине".
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Медведь убил грибника под Хабаровском
В поселке Сулук Хабаровского края грибник погиб при нападении медведя, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Технологии
«Супер Дупер графика»: разработчики Minecraft отказались от дополнения
Разработчики из Mojang отказались от разработки «Супер Дупер графического пака» для Minecraft.
Обновлено в 03:33
Общество
В Румынии ужесточили наказание за использование гаджетов за рулем
Власти Румынии ужесточили наказание для водителей, пользующихся планшетами или телефонами за рулем, сообщает Agepress.
Обновлено в 03:05
Общество
В колледжах РФ исчезнут почти 100 профессий
В российских колледжах появятся новые специальности, а некоторые старые и невостребованные на рынке труда профессии просто исчезнут.
Обновлено 11 августа в 11:31
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Кино
В российских кинотеатрах повторно покажут фильм «Оно»
В российских кинотеатрах формата IMAX повторно покажут фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга, пишет «Культуромания».
Обновлено в 00:17
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Шоу-бизнес
Экстрасенс объяснила конфликт Дмитрия Шепелева с семьей Жанны Фриске
Экстрасенс объяснила конфликт Дмитрия Шепелева с семьей Фриске.
Обновлено в 02:58
Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» на старте Кубка Германии
Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче первого раунда Кубка Германии в гостях переиграли клуб «Энерги».
Обновлено вчера в 16:42
ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за износа трубы
Из-за аварии на магистральном водопроводе прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс" во вторник.
Обновлено в 03:54