Футбол

«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатноMetaratings 13:16

Британское издание Daily Mail сообщает, что итальянский «Ювентус» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. По информации издания, туринцы хотят предложить футболисту контракт следующим летом, когда у него закончится соглашение с его нынешним клубом.
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