Футбол
«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатноMetaratings 13:16
Британское издание Daily Mail сообщает, что итальянский «Ювентус» рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. По информации издания, туринцы хотят предложить футболисту контракт следующим летом, когда у него закончится соглашение с его нынешним клубом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Армия и оружие
В российской армии появится сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии.
Обновлено вчера в 23:30
Недвижимость
Жилье в «Москва-Сити» резко подорожало
Обновлено в 09:40
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от процессов
Обновлено в 14:59
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Политика
Британцы массово запасаются продуктами перед Brexit
Граждане Великобритании готовятся к брекзиту без сделки, как к войне, и уже потратили 4 миллиарда фунтов стерлингов (316 миллиардов рублей) на еду, медикаменты и другие товары первой необходимости, сообщает газета The Guardian со ссылкой на исследование местной финансовой компании Premium Credit.
Обновлено в 08:05
Футбол
Техническим директором «Монако» назначена Ольга Дементьева
Техническим директором футбольного клуба "Монако" назначена Ольга Дементьева, об этом сообщается на официальном сайте команды, владельцем которой является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»
«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Обновлено вчера в 21:21
Политика
США ужесточат правила получения грин-карт
Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр вышла на прогулку в платье с лимонным принтом
В кадре девушка была запечатлена во время прогулки. Она выглядела неотразимо в белом платье-миди с принтом в виде лимонов.
Обновлено в 14:32
Наука
Нейросеть научили контролировать рост нанотрубок
Обновлено в 05:12
Общество
Вместо «Миссис Россия 2019» на мировой конкурс поедет другая участница
На конкурс «Миссис земного шара» в Китай не поедет Екатерина Нишанова – победительница конкурса «Миссис Россия 2019» из Геленджика, сообщил сайт KP.Ru.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Общество
СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети
В Рязанской области начата доследственная проверка ситуации с антисанитарией в детском оздоровительном лагере, из которого уехали дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 08:37
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
Обновлено в 12:24
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Наука
Найдена живая акула старше Ивана Грозного
Гренландскую акулу возрастом более 500 лет обнаружили в Северной Атлантике, предположительно она родилась в 1505 году, что делает ее старейшим позвоночным, обитающим на планете на сегодняшний день.
Обновлено в 13:52
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27