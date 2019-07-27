Футбол

«Ювентус» хочет оформить трансфер Лукаку, обменяв его на ДибалуЕвро-футбол.ру вчера в 17:56

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Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить клубную прописку. По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, туринский клуб готов включить Дибалу в сделку по приобретению форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку.
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