Футбол
«Ювентус» хочет обменять Дибалу на ЛукакуЕвро-футбол.ру 11:44
Туринский "Ювентус" предлагает нападающего Пауло Дибалу в обмен на нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает Sky Sports. В начале недели "старая синьора" предлагала за 26-летнего бельгийца 60 млн евро, но англичане ответили отказом.
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