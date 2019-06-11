Футбол
«Ювентус» хочет купить у «Реала» Иско, Марсело и ХамесаСпорт БИЗНЕС Online 01:45
«Ювентус» интересуется четырьмя игроками «Реала», сообщает Tuttosport. В планах итальянского клуба приобрести защитника Марсела, полузащитников Иско, Хамеса Родригеса и Дани Себальоса.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:19, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
В Германии составили рейтинг самых красивых русских имен для детей. Список опубликовал журнал Wunderweib.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв бытового газа
Из подъезда производится эвакуация людей. Площадь пожара, по разным данным, составила от 40 до 90 квадратных метров.
Обновлено вчера в 12:31
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Общество
Более половины парка российских авиакомпаний находятся в группе риска
Росавиация в 2019 году начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать в России изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в иностранных реестрах, в основном на Бермудских островах, сообщили сотрудники пяти авиакомпаний.
Обновлено в 01:35
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном
Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Депутаты Екатеринбурга не одобрили поправки в бюджет города
Предложенные мэрией корректировки в бюджет Екатеринбурга депутаты гордумы сочли неверными и проголосовали против принятия решения.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Сын Алибасова сообщил о риске летального исхода у отца
Жизнь продюсера Бари Алибасова все еще под угрозой, сообщил его сын телеканалу "360".
Обновлено вчера в 17:42
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 19:12
Авто
В России резко упали цены на УАЗ «Профи»
Обновлено в 02:55
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Полковник-миллиардер Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено вчера в 10:03
Финансы
Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей
Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Культура
СМИ нашли картину «Спаситель мира» да Винчи на яхте саудовского принца
Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира» находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, пишет портал Artnet.
Обновлено в 01:48
Музыка
Кавер пермского балалаечника восхитил музыкантов Queen
Участники легендарной группы разместили на официальной страничке коллектива в Instagram свой хит The show must go on, который россиянин Андрей Киряков исполнил на трёх балалайках.
Обновлено вчера в 23:24
Интернет
В Google Maps появилась функция для безопасных поездок в такси
В Google тестируют новую функцию для приложения Maps, которая предупредит об уходе водителя такси с заданного маршрута, пишет The Verge.
Обновлено вчера в 12:37
Авто
Mercedes-Benz представил серийный кроссовер GLB
Компания Mercedes-Benz представила серийный кроссовер GLB, который в линейке моделей займет место между GLA и GLC.
Обновлено в 03:04
Общество
Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе
Более 80 музеев участвуют в третьей Московской музейной неделе, проходящей с 10 по 16 июня.
Обновлено в 02:34
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Политика
Россия призвала Совбез ООН взять под контроль ситуацию в Косово
Россия призывает Совет Безопасности ООН взять под постоянный контроль ситуацию в Косово.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Политика
Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено вчера в 18:39