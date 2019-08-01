Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно подписать ЭриксенаSoccer.ru 09:50
«Ювентус» планирует переманить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена к себе, когда у него закончится контракт. Сообщается, что туринцы уже сообщили агентам игрока о своих намерениях. В январе Эриксен сможет договориться о переходе в любой зарубежный клуб на правах свободного агента.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:38, Вашингтон
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Современный ремейк мультфильма «Король Лев» 1994 года оказался самым кассовым анимационным фильмом в истории, обогнав по сборам предыдущего рекордсмена — мультфильм «Холодное сердце», который вышел в 2013 году.
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Действующий чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал себя будущим "первым межгендерным чемпионом в мире" и бросил вызов чемпионке в наилегчайшем весе Валентине Шевченко.
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Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
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СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля
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Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге
Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
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«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
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В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено в 09:58
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
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Житель Республики Карелия выиграл трехкомнатную квартиру в Москве, а также 10 млн рублей на ее обустройство в "Жилищной лотерее".
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Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
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Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
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В середине июля прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение в связи с проведением несогласованной встречи с кандидатами в Мосгордуму в Новопушкинском сквере.
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Модель Ирина Шейк заявила о своем намерении написать книгу, в которой она подробно расскажет о своих отношениях с актером Брэдли Купером, от которого она родила дочь Лею.
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В Челябинске журналистке выстрелили в голову возле дома
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Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
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КДК РФС рассмотрит эпизод с разбитым лицом Чалова
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод матча пятого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи» с нанесением травмы нападающему армейцев Федору Чалову.
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Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав.
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