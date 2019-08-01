Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно подписать ЭриксенаSoccer.ru 09:50

«Ювентус» планирует переманить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена к себе, когда у него закончится контракт. Сообщается, что туринцы уже сообщили агентам игрока о своих намерениях. В январе Эриксен сможет договориться о переходе в любой зарубежный клуб на правах свободного агента.
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«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно летом 2020 года

Чемпионат12:18

СМИ: «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать Эриксена в 2020 году

Sportbox.RU11:55

«Ювентус» рассчитывает бесплатно заполучить Эриксена в 2020 году

Bookmaker-ratings.ru12:00

СМИ: «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать Эриксена в 2020 году

Матч ТВ11:55

Эриксен в следующем году может бесплатно перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс12:05

«Ювентус» хочет бесплатно подписать Эриксена в 2020 году

Sports.ru11:31

«Ювентус» хочет бесплатно подписать Эриксена

Soccer.ru09:50
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