Футбол

«Ювентус» интересуется Модричем
Матч ТВ
13:18

Туринский «Ювентус» хочет приобрести полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича. Об этом сообщает Sport Mediaset. Как сообщает источник, клуб находится на стадии предварительных переговоров с представителями хорватского хавбека.
Матч ТВ13:18

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СМИ: «Ювентус» интересуется Модричем

Спорт-Экспресс13:13

«Ювентус» поборется с «Интером» за Модрича

Sport24.ru14:17

«Ювентус» интересуется Модричем

Матч ТВ13:18

ЦСКА, «Ювентус», «Реал», Кейн, «Тоттенхэм», «Арсенал» — в дайджесте дня

Чемпионат16:00

«Ювентус» интересуется Модричем

Soccer.ru12:30

«Ювентус» включился в борьбу за Модрича

Евро-футбол.ру11:38

SportMediaset: «Ювентус» пытается подписать Модрича на следующий сезон

Sports.ru11:55
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Политика

США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренель допустил возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки «Северного потока-2».
Обновлено в 20:19
Армия и оружие

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Обновлено в 20:59
Общество

Чиновница, советовавшая врачам помыть полы, проведет уборку в больнице

Врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова, которая ранее посоветовала вымыть полы в струнинской больнице в ответ на просьбу персонала помочь с оснащением медучреждения, инициировала там генеральную уборку.
Обновлено в 12:22
Спорт

Евгений Плющенко попал в больницу

36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
Обновлено в 14:19
Политика

The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США

Растущее сотрудничество между Китаем и Россией представляет собой «серьезную стратегическую проблему» для Соединённых Штатов.
Обновлено в 20:38
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Политика

Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным

По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено в 20:57
Происшествия

В Китае 19 человек погибли при обрушении угольной шахты

В момент аварии под землей работали 87 человек. Эвакуировать на поверхность удалось 66 горняков, 19 шахтеров погибли.
Обновлено в 21:12
Происшествия

На нефтехимическом заводе на Украине произошел пожар

На нефтехимическом заводе «Карпетнефтехим» в Ивано-Франковской области Украины произошел пожар, сообщает МВД страны в Facebook.
Обновлено в 17:47
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем

В Иркутской области на 4969 километре ВСЖД перегона Делюр – Тыреть сошли с рельсов 17 вагонов грузового состава, перевозившего уголь.
Обновлено вчера в 22:43
Космос

Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»

Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»

Обновлено в 17:54
Политика

Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совбезе ООН

Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете Безопасности ООН в связи с "агрессией со стороны России", заявил украинский постпред при ООН Владимир Ельченко, слова которого приводит ФАН.
Обновлено в 09:13
Здоровье

Онкологи назвали семь симптомов рака

Специалисты Кливлендской клиники перечислили британскому изданию Express семь симптомов, появление которых может указывать на раковую опухоль в организме - изменения в работе мочевого пузыря и кишечника, незаживающие раны, внезапные кровотечения, уплотнения и бугорки в груди или где-либо еще, проблемы с пищеварением и глотанием, изменение цвета и размера родинки и тяжелый кашель с хрипотой.
Обновлено в 05:00
Кино

Возлюбленная Меркьюри заработает $65 млн на «Богемской рапсодии»

Не менее 65 миллионов долларов заработает на успехе фильма "Богемская рапсодия" британка Мэри Остин, которую Фрэдди Меркьюри называл любовью всей своей жизни.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Экипаж «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар»

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

На территории Израиля разорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа

Обновлено в 15:22
Происшествия

СК возбудил дело после обстрела автомобиля полицейских в Ингушетии

СК России по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело после обстрела автомобиля полицейских. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:58
Происшествия

При взрыве в Париже погибли четыре человека

В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека, из них двое — пожарные, сообщает AP со ссылкой на МВД.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В ДТП в Швеции погибли шесть иностранцев

Обновлено в 18:34
Политика

Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе

В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Источник рассказал о серийном производстве пистолета на замену ПМ

Обновлено в 20:18
Политика

СБУ вызвала на допрос депутата Рады Анатолия Гриценко

Служба безопасности Украины вызвала депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на допрос 15 января, сообщила в пятницу руководитель пресс-службы партии Кристина Бондаренко.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Летевший в Москву самолет совершил аварийную посадку в Симферополе

Самолет российской авиакомпании Nordwind, следовавший по маршруту Симферополь-Москва, после вылета вернулся в симферопольский аэропорт.
Обновлено в 15:14
Общество

HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Транспорт

В Москве планируют начать строительство новой ветки метро в 2021 году

Обновлено в 17:29
Политика

Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено в 17:06
Театры

Здание театра «Сатирикон» планируют открыть в декабре

Здание театра "Сатирикон" могут открыть после реконструкции в декабре 2019 года.
Обновлено в 14:12
Общество

В Сети высмеяли новый украинский закон о «сексе по согласию»

Новые поправки Уголовный кодекс Украины, касающиеся вопросов квалификации сексуальных преступлений вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев.
Обновлено в 19:42
Происшествия

Охотник по ошибке застрелил егеря в Свердловской области

Обновлено в 15:15
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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