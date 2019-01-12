Футбол

«Ювентус» интересуется Модричем
Матч ТВ
13:18

Туринский «Ювентус» хочет приобрести полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича. Об этом сообщает Sport Mediaset. Как сообщает источник, клуб находится на стадии предварительных переговоров с представителями хорватского хавбека.
Матч ТВ13:18

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ЦСКА, «Ювентус», «Реал», Кейн, «Тоттенхэм», «Арсенал» — в дайджесте дня

Чемпионат16:00

«Ювентус» поборется с «Интером» за Модрича

Sport24.ru14:17

«Ювентус» интересуется Модричем

Матч ТВ13:18

СМИ: «Ювентус» интересуется Модричем

Спорт-Экспресс13:13

«Ювентус» интересуется Модричем

Soccer.ru12:30

«Ювентус» включился в борьбу за Модрича

Евро-футбол.ру11:38

SportMediaset: «Ювентус» пытается подписать Модрича на следующий сезон

Sports.ru11:55
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Футбол

«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ

Обновлено в 14:30
Футбол

«Сент-Этьен» победил «Генгам», «Ницца» обыграла «Бордо»

"Сент-Этьен" на выезде обыграл "Генгам" в 20-м туре чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Вахби Хазри.
Обновлено в 16:01
Футбол

«Милан» вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Милан» одержал победу над «Сампдорией» в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Обновлено в 14:39
Футбол

«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью

"Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.
Обновлено в 14:42
Футбол

Эмери: «Арсенал» должен был сделать больше в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал поражение со счётом 0:1 в выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 10:21
Футбол

Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт включен в число кандидатов на пост рулевого "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.
Обновлено в 15:31
Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника БАТЭ Володько

Защитник БАТЭ Максим Володько продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает официальный сайт российского клуба.
Обновлено в 14:52
Футбол

Педро Роша: Адаптация позади, чувствую себя частью команды

Роша перешел в Спартак из Гремио в конце августа 2017 года за 12 миллионов евро и с тех пор провел 18 матчей за российский клуб во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
Обновлено в 15:45
Футбол

Паредес намекнул на скорый переход в «Челси»

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес намекнул в своем "твиттере" на скорый переход в "Челси".
Обновлено в 12:16
Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере Ристича в «Монпелье»

Российский футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Михайло Ристича во французский «Монпелье».
Обновлено в 15:00
Футбол

Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»

Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона».
Обновлено в 12:30
Футбол

Азмун сделал дубль за Иран и вывел его в плей-офф Кубка Азии

Иран победил Вьетнам в матче 2-го тура группового турнира Кубка Азии - 2:0. Дубль оформил нападающий "Рубина" Сердар Азмун.
Обновлено в 09:13
Футбол

В Северной Ирландии вратарь забил гол со своей половины поля

В Северной Ирландии состоялся матч между "Институтом" и "Глентораном".
Обновлено в 12:52
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Петербургский «Зенит» дома обыграл «Енисей»

Петербургский «Зенит» на своей площадке обыграл «Енисей» в матче российской Суперлиги.
Обновлено в 12:20
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Фернандо: Айртон — хороший футболист. Думаю, он поможет «Спартаку»

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо рассказал об отношениях с новичком команды защитником Айртоном Лукасом, а также выразил уверенность, что он поможет красно-белым в оставшейся части сезона.
Обновлено в 13:49
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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