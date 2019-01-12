Футбол

«Ювентус» интересуется Модричем
Матч ТВ
13:18

Туринский «Ювентус» хочет приобрести полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича. Об этом сообщает Sport Mediaset. Как сообщает источник, клуб находится на стадии предварительных переговоров с представителями хорватского хавбека.
Матч ТВ13:18

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«Ювентус» поборется с «Интером» за Модрича

Sport24.ru14:17

«Ювентус» связался с «Реалом» по поводу трансфера Модрича

Чемпионат13:47

«Ювентус» включился в борьбу за Модрича

Евро-футбол.ру11:38

СМИ: «Ювентус» интересуется Модричем

Спорт-Экспресс13:13

«Ювентус» интересуется Модричем

Soccer.ru12:30

«Ювентус» интересуется Модричем

Матч ТВ13:18

SportMediaset: «Ювентус» пытается подписать Модрича на следующий сезон

Sports.ru11:55
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Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено в 10:26
Происшествия

Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные открыли огонь по машине начальника республиканского Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД.
Обновлено в 12:41
Происшествия

При взрыве в Париже пострадал украинец

Как отмечается, украинец получил незначительные повреждения. Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в Париже превысило 45.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Космос

Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

Обновлено в 03:53
Происшествия

Более 200 человек задержаны в ходе протестов «желтых жилетов»

Обновлено в 14:39
Общество

HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами

Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 11:09
Спорт

WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В Германии беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину

Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице в Германии, ее срочно прооперировали, нерожденный ребенок умер, сообщается в пресс-релизе полиции в субботу.
Обновлено в 14:17
Политика

Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено 10 января в 17:20
Происшествия

Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

Два человека погибли, один пострадал, попав под электричку в Люберцах.
Обновлено в 11:03
Политика

Американским студентам расскажут о российской гибридной угрозе

В описании курса говорится, что необходимость рассказывать о «новом способе ведения войны» Кремлем и то, как он «нацелился» на американское общество, появилась после 2016 года, когда прошли выборы президента США.
Обновлено в 14:05
Здоровье

Ученые назвали семь основных симптомов рака

Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Данилов отметил, что женщину без сопроводительных документов направили в морг на машине ритуальной службы.
Обновлено в 03:52
Политика

Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира

Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Париже

В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Обновлено в 05:05
Кино

Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн

Обновлено в 14:47
Хоккей

Сборная Запада в восьмой раз обыграла Восток в Кубке Вызова

Сборная Западной конференции МХЛ в восьмой раз в истории переиграла команду Востока в матче Кубка Вызова (2:0). Первый период встречи получился безголевым, а вот в середине второго игрового отрезка счет открыл форвард Марк Верба.
Обновлено в 12:18
Спорт

Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

Обновлено в 10:41
Спорт

Тимур Дибиров признан лучшим игроком матча чемпионата мира по гандболу

Этнический дагестанец Тимур Дибиров получил звание лучшего игрока стартового матча сборной России на чемпионате мира по гандболу.
Обновлено в 07:49
Спорт

Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU

В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Обновлено в 07:08
Космос

Опубликованы кадры посадки китайского зонда на обратной стороне Луны

Первый раз «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны третьего января 2019 года.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол

«Челси» победил «Ньюкасл» в матче АПЛ

Обновлено в 14:30
Политика

Кандидата в президенты Украины вызвали на допрос в СБУ

15 января сотрудники Службы безопасности Украины ждут на допрос депутата Верховной Рады, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

СКР проводит проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти

Обновлено в 13:45
Происшествия

Евгений Плющенко попал в больницу

36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
Обновлено в 14:19
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Лука Модрич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид», капитан национальной сборной Хорватии. Участник трёх чемпионатов мира и трёх чемпионатов Европы.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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