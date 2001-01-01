Футбол
«Ювентус» и «Челси» продолжают переговоры по СарриЕвро-футбол.ру вчера в 17:17
Директору "старой синьоры" Фабио Паратичи пришлось лететь в Лондон на переговоры с Мариной Грановской. Вся загвоздка в клаузуле в контракте тренера с "Челси" - 5 млн евро. Туринцы пытаются рассчитаться не деньгами, а скидкой на форварда Гонсало Игуаина, сообщает Calcio Mercato.
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