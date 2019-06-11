Футбол
«Челси» останется без компенсации за переход Сарри в «Ювентус»Нева Спорт 10 июня в 04:16
Лондонский «Челси» может остаться без компенсации за уход главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентус». Как сообщает Football Italia, агент тренера договорился с «Челси» об обоюдном расторжении контракта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент «Эмполи» утверждает, что у Сарри есть сложности с уходом из «Челси»
Спорт-Экспрессвчера в 16:03
Президент «Эмполи»: «Ювентус» надеется, что ситуация с Сарри решится к 15 июня
Чемпионатвчера в 15:50
Директор «Ювентуса» прибыл на переговоры с «Челси». Лондонцы не хотят отпускать Сарри
Бомбардир.рувчера в 17:10
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье
Врачи в Карелии не помогли беременной женщине с подозрением на выкидыш
Женщину доставили в родильный зал Питкярантской ЦРБ.
Обновлено в 04:03
Игры
Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?
Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Обновлено вчера в 07:35
Общество
Дуров увидел китайский след в хакерской атаке на Telegram
Свои соображения Дуров высказал в ответе на вопрос одного из пользователей, поинтересовавшегося тем, откуда исходила атака, которая 12 июня вызвала сбои в работе Telegram по всему миру.
Обновлено в 02:56
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Начато расследование из-за большого числа мёртвых тюленей на Аляске
NOAA начало расследование в связи с «необычайно большим числом» обнаруженных мёртвых тюленей.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Названы любимые мультфильмы россиян
По данным агентства, 65% респондентов назвали мультфильм "Ну, погоди!" своим самым любимым.
Обновлено вчера в 20:27
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Обновлено в 04:16
Экономика
Чубайс предложил ввести в России углеродный налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог для стимулирования промышленных компаний к снижению выбросов.
Обновлено в 00:08
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Трамп рассказал о действиях с компроматом из России
Журналист задал вопрос, какие действия предпринял штаб Трампа, если бы представители России или Китая предложили ему компромат на соперников: выслушал бы их или сообщил в ФБР.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Завещание Алибасова: почему поссорились участники «На-На»
Предпринимательница, подруга Бари Алибасова Лена Ленина заявила, что завещание продюсера преподнесет неприятные сюрпризы его сыну и участникам группы «На-На».
Обновлено в 02:35
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 11:17
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие
Пакистан заинтересовался российским оружием
Пакистан заинтересован в покупке вооружения у России, военные этой страны уже находятся в контакте с российскими коллегами по данному вопросу, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл разгневала британцев голливудской вечеринкой
Ранее Меган Маркл вызвала возмущение британцев из-за того, что решила сбежать с семьей в США.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин рассказал о деградации отношений России и США
Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Космос
NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливе
Обновлено в 02:01
Общество
Петербургские выпускники сдают последние ЕГЭ
Сегодня почти 10 тысяч петербургских выпускников сдадут последние ЕГЭ. Об этом сообщает городской Комитет по образованию.
Обновлено в 02:37
Экономика
Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП
Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено 11 июня в 15:58