Футбол

«Челси» останется без компенсации за переход Сарри в «Ювентус»Нева Спорт 10 июня в 04:16

Лондонский «Челси» может остаться без компенсации за уход главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентус». Как сообщает Football Italia, агент тренера договорился с «Челси» об обоюдном расторжении контракта.
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Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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