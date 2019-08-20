Футбол
«Ювентус» и «Барселона» не смогли договориться по РуганиSport24.ru 23:12
«Барселона» не смогла договориться с «Ювентусом» по защитнику Даниеле Ругани. Как сообщает Sky Sport Italia, сине-гранатовые не захотели включать в сделку своего защитника Хуана Миранду, на чем настаивал итальянский клуб.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Происшествия
Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери
Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Обновлено в 11:17
Политика
Нетаньяху раскрыл цель визита на Украину
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что в рамках стартующего сегодня визита на Украину планирует поговорить с президентом Владимиром Зеленским о создании зоны свободной торговли между государствами, а также обсудить пенсионное соглашение для переехавших на историческую родину граждан.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с февраля
Курс доллара на торгах в понедельник, 19 августа, превысил отметку в 67 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:06
Политика
Медведев напомнил «Транснефти» об издержках из-за ЧП с грязной нефтью
В ходе встречи Токарев выступил за передачу в управление «Транснефти» пунктов сдачи и приема нефти в систему магистральных трубопроводов, а также проведение единой сертификации лабораторий, отвечающих за проверку качества сырья.
Обновлено в 06:47
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Гаджеты
HMD Global возродит Nokia 2720 в честь 10-летия раскладушки
Оригинальная модель вышла на рынок десять лет назад и в честь такого события компания HMD Global возродит Nokia 2720, выпустив ее в обновленном варианте.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия»
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обновлено в 14:59
Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги.
Обновлено в 07:30
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Наука
Ученые создают новый способ лечения от нервной анорексии
Страдающие заболеванием пациенты всеми способами избегают приемов пищи и строго ограничивают себя в еде.
Обновлено 17 августа в 05:07
Армия и оружие
The National Interest оценил перспективы Военно-морского флота России
Более крупные корабли выводятся из эксплуатации, их место занимают более мелкие суда — как новые, так и модернизированные, что говорит об акценте России на региональных водах, говорится в публикации американского журнала The National Interest.
Обновлено 17 августа в 22:08
Общество
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено в 21:26
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать
Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
Адмирал США высказался о возможном нападении на Венесуэлу
Американские ВМС готовы осуществить операцию против Венесуэлы, если будет принято соответствующее политическое решение, заявил американский адмирал Крейг Фоллер, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 19:26
Технологии
«ВКонтакте» назначил операционного директора
С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.
Обновлено в 14:54
Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено в 04:53
Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Общество
На Камчатке застрелили более 60 медведей
Обновлено в 22:42
Армия и оружие
Франция рассчитывает добиться прогресса в решении гуманитарных проблем в Сирии
Париж делает ставку на решение гуманитарных проблем в Сирии.
Обновлено в 12:39