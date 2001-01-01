Футбол

«Ювентус» и «Аякс» не могут согласовать сумму трансфера де ЛихтаЕвро-футбол.ру 02:41

Продолжаются переговоры между туринским "Ювентусом" и амстердамским "Аяксом" по трансферу защитника Маттайса де Лихта.
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Трансфер де Лигта в «Ювентус» близок к завершению. Игрока могут презентовать в субботу

Матч ТВ07:49

«Ювентус» готов заплатить 67 миллионов евро «Аяксу» за де Лигта

Спорт-Экспресс02:14

«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по де Лигту

Спорт день за днем04:59

«Ювентус» сделал «Аяксу» улучшенное предложение по де Лигту

Чемпионат04:33

«Ювентус» и «Аякс» не могут согласовать сумму трансфера де Лихта

Евро-футбол.ру02:41

«Ювентус» улучшил своё предложение по Де Лигту

Sport.ru05:59

«Ювентус» рассчитывает в субботу объявить о переходе де Лигта за € 67 млн

Soccer.ruвчера в 19:11
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Происшествия

ФСБ проводит обыски в администрации Колпинского района Петербурга

В четверг, 11 июля, сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти проводят обыски в кабинетах администрации Колпинского района города, пишет «Фонтанка.ру».
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

Обновлено в 04:17
Политика

Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия

Государственное бюро расследований Украины в четверг, 11 июля, открыло дела по статьям «Вмешательство в деятельность судебных органов» и «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении бывшего лидера страны Петра Порошенко, а также возбудило дело по статье «Государственная измена» против спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 12:37
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Авто

В России подорожали сразу четыре модели Kia

Обновлено в 03:17
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Здоровье

Более 50 больниц Зауралья получат новое оборудование

Обновлено в 05:28
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Обновлено в 08:20
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Штормовое предупреждение объявлено на 11 и 12 июля в Сочи, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Обновлено в 11:43
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов

Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным

Обновлено в 11:41
Интернет

WhatsApp разрешил изменять отправленные фото

В будущем обновлении мессенджера WhatsApp у пользователей появится возможность редактировать уже отправленные в чат фотографии.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Один человек погиб в результате пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

Один человек стал жертвой пожара, возникшего на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах, еще 13 пострадали.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью

В центре Волгограда обнаружено тело федерального судьи.
Обновлено в 11:41
Общество

Кафе отказалось от «божественной шаурмы» после скандала

Обновлено в 12:09
Энергетика

Компанию «Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения Украины

Правительство Украины обязало компанию «Нафтогаз» снизить цену на газ для населения. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене

В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Житель Чебоксар приговорен к 15 годам колонии за убийство жены

Суд приговорил жителя Чебоксар к 15 годам колонии особого режима за убийство жены, тело которой он спрятал в чемодане и закопал.
Обновлено в 11:13
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено вчера в 15:29
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Здоровье

Родиться в нужном месте

В 2018 году в России объявлено десятилетие детства.
Обновлено в 12:25
Происшествия

Прославившуюся фразой «вас убьют — выедем» сотрудницу полиции посадили

Обновлено в 11:21
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Обновлено в 11:57
Происшествия

Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн

Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн

Московский "Локомотив" готов продать голкипера Маринато Гилерме в столичный "Спартак", сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергают данные о том, что катера пытались задержать британский танкер в Персидском заливе.
Обновлено в 02:34
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник и капитан клуба «Аякс», игрок сборной Нидерландов.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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