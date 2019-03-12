Футбол

«Ювентус» и «Атлетико» назвали стартовые составыМатч ТВ вчера в 15:12

Ювентус — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
27′
Криштиану Роналду
48′
57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
67′
73′
Хуанфран
77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
80′
85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
86′
90′+1′
Витоло
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Хуанфран: «Это тяжелый момент для нас и для наших болельщиков»

Soccer.ru04:01

«Ювентус» — «Атлетико». Стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 14:57

«Ювентус» и «Атлетико» назвали стартовые составы

Sportbox.RUвчера в 15:12

«Ювентус» и «Атлетико» назвали стартовые составы

Матч ТВвчера в 15:12

«Ювентус» — «Атлетико»: Спинаццола и Роналду сыграют в основе хозяев

Чемпионатвчера в 15:00

«Ювентус» - «Атлетико»: Роналду и Гризманн сыграют с первых минут

Спорт-Экспрессвчера в 15:10

Стали известны составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч плей-офф ЛЧ

РИА Новостивчера в 15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия

Галкин прокомментировал «заказ» убийства Киркорова

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Менеджер Юлии Началовой рассказала о состоянии здоровья певицы

Обновлено в 00:13
Политика

Главную икону храма ВС создадут на личные средства Путина

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин передал свои деньги на создание центральной иконы храма Вооруженных сил, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:19
Экономика

Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Компании Visa и MasterCard заявили о приостановке работы с российским банком "Еврофинанс Моснарбанка".
Обновлено в 05:46
Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Происшествия

ФСБ задержала подпольных торговцев оружием

В 14 регионах России задержали подпольных торговцев оружием, изъято 95 "стволов" и 3,5 тысячи патронов, сообщила ФСБ РФ.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Уфе женщина выбросила из окна девятого этажа двухлетнюю дочь

Жительница Уфы выбросила двухлетнюю дочь из окна девятого этажа, сообщили в управлении гражданской защиты города.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Российских депутатов арестовали за визит к прокурору в неприемный день

Обновлено в 04:47
Происшествия

Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

Norwegian предъявит Boeing счет из-за отказа от Boeing 737 MAX 8

Авиаперевозчик Norwegian предъявит претензии американскому производителю Boeing за невозможность эксплуатировать 18 приобретенных у него самолетов Boeing 737 MAX 8.
Обновлено в 05:35
Политика

Песков назвал русофобией законопроект США «о доходах Путина»

Палата представителей США одобрила законопроект, который обязывает Национальную разведку предоставлять подробный доклад о размерах доходов и имуществе президента Владимира Путина.
Обновлено в 05:45
Политика

В Кремле считают закон о борьбе с фейковыми новостями продуманным

"Что касается позиции по этому законопроекту - вы знаете, с учетом мнений разных общественных организаций давайте все-таки дождемся момента, когда он поступит сюда, в Кремль, вот тогда уже президент заявит о своей позиции", - также сказал Песков.
Обновлено в 05:18
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин набрал 1000 очков в НХЛ

Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

Минздрав предложил приравнять электронные сигареты к обычным

В новой антитабачной концепции Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Обновлено в 05:30
Политика

ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".
Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Mercer назвала самые удобные для жизни города

Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Футбол

Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ

Обновлено вчера в 18:10
Политика

Конгрессмены США приняли два закона для противодействия России

Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе

Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Политика

Гонконг запретил пролет самолетов Boeing 737 MAX

Власти Гонконга после авиакатастрофы в Эфиопии запретили пролет самолетов Boeing 737 MAX в воздушном пространстве города, мера затронет рейсы российской авиакомпании Globus Airlines (S7) и индийской SpiceJet, сообщается в заявлении на сайте правительства.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Под Ростовом банда мошенников «увела» около миллиарда рублей

Работали мошенники с размахом: около 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской и Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Москве уроженцы Чечни совершили нападение с ножами и травматом

На западе Москвы неизвестные напали с ножами на людей в помещении шиномонтажа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Четыре человека пострадали при нападении волка в Амурской области

Обновлено в 01:58
Происшествия

Самолет врезался в опору освещения в Шереметьево

Обновлено вчера в 20:07
Общество

В Москве может появиться сеть геронтологических центров

В правительстве Москвы обсуждают идею создания сети геронтологических центров на деньги частных инвесторов.
Обновлено в 05:48
Политика

В Госдуму вновь внесли проект об отмене транспортного налога

Депутаты от партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога.
Обновлено вчера в 07:27
Общество

Роскомнадзор заблокировал публикацию «Право.ru» о Магдееве

По требованию Роскомнадзора, который опирался на решение суда, публикацию предлагалось удалить, в противном случае сайт был бы заблокирован.
Обновлено в 02:31
Экономика

Crispian Investments распродает акции «Норникеля»

Компания Crispian Investments разместила заявку на продажу 1,25% акций «Норникеля», сообщает Bloomberg. Одна акция продается за 13,450 руб.
Обновлено вчера в 21:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Атлетико Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из Мадрида, в одноимённом автономном сообществе. Клуб основан 26 апреля 1903 года, гостей принимает на стадионе «Ванда Метрополитано». «Атлетико» является десятикратным чемпионом Испании, десятикратным обладателем Кубка Испании, а также трёхратным победителем Лиги Европы УЕФА сезонов 2009/10, 2011/12 и 2017/18.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное