Футбол

«Ювентус» и «Атлетико» назвали стартовые составыМатч ТВ вчера в 15:12

Ювентус — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
27′
Криштиану Роналду
48′
57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
67′
73′
Хуанфран
77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
80′
85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
86′
90′+1′
Витоло
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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