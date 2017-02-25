Футбол

«Ювентус» и Алекс Сандро договорились о продлении контракта
Sport24.ru
вчера в 16:00

«Ювентус» договорился со своим защитником Алексом Сандро о продлении контракта. Как сообщает Calciomercato, новое трудовое соглашение между 27-летним бразильцем и туринским клубом будет рассчитано до лета 2023 года (текущее истекает в 2020 году).
Sport24.ruвчера в 16:00

Подробнее о событии

Алекс Сандру может продлить контракт с «Ювентусом»

Спорт-Экспрессвчера в 20:35

«Ювентус» продлит контракт с защитником Сандро

Газета.Ruвчера в 18:23

А. Сандро близок к продлению контракта с «Ювентусом» до 2023 года

Чемпионатвчера в 16:42

Алекс Сандро решил остаться в «Ювентусе»

Евро-футбол.рувчера в 16:33

Алекс Сандро продлит сотрудничество с «Ювентусом» до 2023 года

Soccer.ruвчера в 16:12

«Ювентус» договорился с Алексом Сандро о продлении контракта

Sports.ruвчера в 16:18

«Ювентус» и Алекс Сандро договорились о продлении контракта

Sport24.ruвчера в 16:00
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
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