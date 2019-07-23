Футбол

«Ювентус» готовит предложение по трансферу НеймараЕвро-футбол.ру 01:59

Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo. "Старая синьора" готова расстаться не только с денежной суммой, но и с двумя футболистами - хавбеком Блезом Матуиди и форвардом Пауло Дибалой.
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«Ювентус» готовит предложение по Неймару

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РБК00:58
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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