Футбол
«Ювентус» готовит предложение по трансферу НеймараЕвро-футбол.ру 01:59
Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo. "Старая синьора" готова расстаться не только с денежной суммой, но и с двумя футболистами - хавбеком Блезом Матуиди и форвардом Пауло Дибалой.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
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Сгоревший палаточный лагерь в Хабаровском крае установили стихийно
Как сообщалось, пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе (40 км от Комсомольска-на-Амуре), произошел в ночь на вторник по местному времени.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина
В Екатеринбурге силовики задержали двоих мужчин, заложивших на пути кортежа президента России Владимира Путина, побывавшего в городе 9 июля, муляж самодельного взрывного устройства (СВУ), об этом РБК сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 12:50
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Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
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Константин Боровой попросил политического убежища в США
Экс-председатель Партии экономической свободы, бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США «из-за непрекращающейся слежки в России».
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В Москву придет сильное похолодание
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Как ожидается, 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте, королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство.
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Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
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На Кубани посадившего сына на цепь могут лишить родительских прав
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку для решения вопроса о лишении родительских прав отца, посадившего на цепь десятилетнего сына.
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Глава ФБР обвинил Россию в попытках вмешаться в выборы в США
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Врачи спасли руку избитой в Ингушетии девочки
Врачам удалось избежать ампутации избитой тетей девочки из Ингушетии, заявили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
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Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза
В 2020 году американская киностудия Warner Bros. планирует экранизировать графическую новеллу под названием «Супермен: Красный сын», написанную автором комиксов Марком Милларом.
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Петербургу разработали новую схему метро
Авторы обновленной схемы метро просят руководство подземки использовать в работе их вариант.
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Общество
Минсельхоз предложит оформление этикеток вин из российского винограда
Минсельхоз РФ в течение месяца подготовит предложения по поводу того, как можно было бы оформлять этикетки вин, произведенных из российского винограда и виноматериалов, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Обновлено в 07:26
Футбол
Игрок сборной Уругвая не перейдет в московский «Спартак»
Гастон Перейро, который, по информации СМИ, должен был этим летом оказаться в стане московского "Спартака", не перейдет к красно-белым, передает Sport24.
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Политика
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Сенат Конгресса США на заседании 23 июля окончательно утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост министра обороны.
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Экономика
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Изначально законопроект был направлен на запрет микрофинансовым организациям (МФО) выдавать микрозаймы гражданам под залог жилья.
Обновлено в 07:32
Спорт
Сунь Ян назвал лузером британского пловца, устроившего бойкот
Двукратный олимпийский чемпион в плавании китаец Сунь Ян после очередного бойкота со стороны соперника на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу назвал его лузером.
Обновлено в 11:22
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Футбол
«Ростов» не комментирует действия силовиков после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление после драки с участием болельщиков «Спартака».
Обновлено в 06:12
Космос
Умер первый руководитель полетов NASA
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
Новый закон о контрольно-кассовой технике не обеспокоил Qiwi
Ассоциация банков России направила в Федеральную налоговую службу письмо и предупредила, что принятие этого закона приведет к сокращению количества платежных терминалов, таких, как использует Qiwi, екатеринбургская сеть TelePay, красноярский "КАССервиса" и омский "Апельсина".
Обновлено в 11:02
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Петербурженка, забеременевшая в 37 лет, родила четверых
Жительница Санкт-Петербурга, забеременев в 37 лет, во вторник родила четверых детей, сообщает Перинатальный центр Санкт-Петербургского педиатрического университета.
Обновлено в 12:44
Экономика
Украина хочет взыскать с России более миллиарда долларов за Крым
В исполнительном листе, выданном истцу, указано, что Россия в лице Минюста РФ должна возместить «Ощадбанку» убытки в размере более 1,11 млрд долларов.
Обновлено в 06:32
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Раскрыт способ массовой казни в Чечне
Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
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