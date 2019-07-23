Футбол
«Ювентус» готовит предложение по трансферу НеймараЕвро-футбол.ру 01:59
Туринский "Ювентус" проявляет заинтересованность в переходе нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара, рапортует Mundo Deportivo. "Старая синьора" готова расстаться не только с денежной суммой, но и с двумя футболистами - хавбеком Блезом Матуиди и форвардом Пауло Дибалой.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
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Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
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Музыка
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Общество
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Обновлено в 09:22
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Боровой попросил политического убежища в США
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Обновлено вчера в 03:58
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Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
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Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
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Обновлено в 02:18
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Отказавшихся платить за фото туристов избили в Крыму
В городе Судак в Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили отдыхающих за отказ платить за фото.
Обновлено в 08:48
Финансы
Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыль
Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.
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Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в США
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Исследование считает, что инуиты Нунавика генетически уникальны
Используя секвенирование экзома и генотипирование всего генома, исследователи обнаружили несколько интересных черт среди инуитов Нунавика.
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