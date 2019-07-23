Туринский «Ювентус» попытается приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Армия и оружие Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.

Политика ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Раду ЦИК Украины обработал 50,01 процента протоколов на выборах в Верховную раду.

Происшествия В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву В Санкт-Петербурге возле своего дома была убита активистка Елена Григорьева. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Футбол Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ» Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.

Шоу-бизнес Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Политика Британия сегодня назовет имя нового премьер-министра В Британии уже сегодня, 23 июля во вторник назовут имя нового премьер-министра Великобритании.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Происшествия СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

Авто Кроссовер Brilliance V3 выходит на российский рынок Производитель привезет версию 2016 года, хотя с тех пор машина обновлялась уже пару раз, а недавно на автошоу в Шанхае состоялась премьера нового поколения "тройки".

Политика РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.

Политика Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.

Технологии Стало известно, кто будет делать очки Google Glass третьего поколения По сообщениям представителей цепочки поставок, сборщиком очков Google Glass третьего поколения будет компания Pegatron.

Гаджеты Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady.

Шоу-бизнес Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.