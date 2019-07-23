Футбол
«Ювентус» готовит предложение по НеймаруSport24.ru вчера в 22:43
Туринский «Ювентус» попытается приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Двое детей пострадали в массовом ДТП в Ленобласти
Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено вчера в 20:56
Транспорт
В России могут сузить парковочные места
Обновлено вчера в 21:15
Политика
ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Раду
ЦИК Украины обработал 50,01 процента протоколов на выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
В Санкт-Петербурге возле своего дома была убита активистка Елена Григорьева. Об этом в своем Facebook сообщил правозащитник Динар Идрисов.
Обновлено вчера в 12:52
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено вчера в 07:51
Футбол
Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ»
Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено 21 июля в 18:20
Здоровье
Новое оборудование поступило в Борзинскую центральную больницу
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Британия сегодня назовет имя нового премьер-министра
В Британии уже сегодня, 23 июля во вторник назовут имя нового премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 00:44
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Кроссовер Brilliance V3 выходит на российский рынок
Производитель привезет версию 2016 года, хотя с тех пор машина обновлялась уже пару раз, а недавно на автошоу в Шанхае состоялась премьера нового поколения "тройки".
Обновлено вчера в 12:06
Политика
РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Более четверти продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой
В отдельных регионах России до 80% рынка бутилированной питьевой воды занимает поддельная продукция, а в среднем по стране этот показатель достигает 25—30%.
Обновлено вчера в 13:19
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено 21 июля в 12:25
Технологии
Стало известно, кто будет делать очки Google Glass третьего поколения
По сообщениям представителей цепочки поставок, сборщиком очков Google Glass третьего поколения будет компания Pegatron.
Обновлено вчера в 07:07
Общество
Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 650 тыс. га
Обновлено вчера в 02:58
Гаджеты
Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady
Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady.
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото
Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Троллейбус задел бетонный козырек здания, погибла женщина
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Смартфоны Lenovo возвращаются в Россию
Китайский производитель подписал соглашение о дистрибуции мобильных устройств с компанией Mobilidi (входит в холдинг RDC Group; дистрибутор китайских брендов смартфонов Xiaomi и Hisense).
Обновлено вчера в 09:13