Тренерский штаб «Ювентуса» заинтересовал нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. По данным Sky Sports, туринцы готовят предложение английскому клубу, а форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может стать частью этой сделки.

«Ювентус» готов включить Дибалу в сделку по трансферу Лукаку

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