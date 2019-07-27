Футбол
«Ювентус» готов включить Дибалу в сделку по трансферу ЛукакуSport24.ru вчера в 18:23
Тренерский штаб «Ювентуса» заинтересовал нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. По данным Sky Sports, туринцы готовят предложение английскому клубу, а форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может стать частью этой сделки.
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