Футбол

«Ювентус» готов продать Матюиди. Игроком интересуется «Монако»Спорт-Экспресс 20 июля в 20:11

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Как сообщает Sky Sports, туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро. Текущий контракт игрока с туринцами рассчитан еще на один год. Ранее сообщалось, что "Монако" заинтересован в подписании Матюиди.
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