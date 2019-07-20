Футбол
«Ювентус» готов продать Матюиди. Игроком интересуется «Монако»Спорт-Экспресс 20 июля в 20:11
Как сообщает Sky Sports, туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро. Текущий контракт игрока с туринцами рассчитан еще на один год. Ранее сообщалось, что "Монако" заинтересован в подписании Матюиди.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Обновлено в 18:59
Наука
Новый рекорд: Капсула Hyperloop разогналась до 463 километров в час
Вакуумной капсулой Hyperloop установлен новый скоростной рекорд, группой немецких ученых её удалось разогнать до отметки в 463 километров в час.
Обновлено в 16:48
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Политика
В Туркменистане опровергли сообщения о смерти президента страны
Ранее ряд СМИ сообщил о кончине главы республики Посольство Туркменистана в Москве опровергло сообщения о смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Полузащитник сборной Польши перешёл в «Урал»
Полузащитник «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России. О переходе 28-летнего польского хавбека объявил «Урал».
Обновлено в 11:42
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите
Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали сигналом для НАТО поставки Анкаре российских С-400
В статье Türkiye сообщается, что назначенное на середину июля начало поставок С-400 совпадает с годовщиной попытки переворота в Турции (издание называет его «попыткой оккупации, спонсируемой НАТО»).
Обновлено в 19:11
Космос
На борту МКС пройдет тестирование новой антенны системы ICARUS
Обновлено в 07:49
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,46-0,56%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,46% - до 2688,13 пункта, индекс РТС снизился на 0,56%, до 1343,12 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:20
Здоровье
В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья
В столичных поликлиниках началась неделя здоровья, которая продлится до 26 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 09:37
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Авто
Названы авто, на уход за которыми россияне тратят больше времени
Обновлено в 17:29
Кино
«Мстители: Финал» назван самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в мировой истории, сообщают «Известия».
Обновлено в 05:55
Общество
Приморье переживает последствия мощного тайфуна
Жители Приморского края страдают от последствий тайфуна «Данас».
Обновлено в 00:22
Спорт
Рапиристки России завоевали золото чемпионата мира по фехтованию
Инна Дериглазова Будапешт / AbsolutTV.ru / Новости / Рапиристки России выиграли у команды Италии со счетом 43:42 в финальных командных соревнованиях чемпионата мира по фехтованию.
Обновлено в 15:04