Как сообщает Sky Sports, туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро. Текущий контракт игрока с туринцами рассчитан еще на один год. Ранее сообщалось, что "Монако" заинтересован в подписании Матюиди.

Политика Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.

Происшествия Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Экономика Western Union резко ограничила сумму переводов за границу По данным ЦБ, за 2018 год россияне перевели через платежные системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и др. в страны СНГ и дальнего зарубежья около $9,5 млрд, при этом средняя сумма одного перевода составила около $437, или 27, 5 тыс. руб.

Путешествия Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путёвки До конца года в «Победе» ожидают продажи 50 тысяч путёвок.

Политика Малькевич потребовал освободить россиян, задержанных в Ливии Директор Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в ходе конференции «Политический терроризм Триполи: взгляд из России» заявил, что ФЗНЦ обращается к международному сообществу с требованием поспособствовать освобождению незаконно задержанных на территории Ливии россиян.

Шоу-бизнес Нахамил и унизил: Шнуров оплевал Собчак Музыкант Сергей Шнуров высмеял телеведущую Ксению Собчак за попытку опровергнуть его обвинения в том, что тексты для "стихотворного батла" вместо нее писал режиссер Константин Богомолов.

Армия и оружие Bloomberg: Пентагон проводит секретную операцию вблизи Вашингтона Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, в которой задействованы вертолеты Black Hawk и военнослужащие действующего и резервного состава, узнало агенство Bloomberg из документа ведомства, адресованного конгрессу США.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.

Политика В Генпрокуратуре Украины объяснили «исчезновение» Луценко В Генпрокуратуре Украины прокомментировали заявление бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова о том, что глава надзорного ведомства Юрий Луценко исчез.

Армия и оружие ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Политика Вакарчук предложил узаконить «сосуществование» Украины и России Лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что необходимо создать закон об отношениях российской и украинской стороны.

Политика В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.

Энергетика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".

Космос Космонавты провели урок для российских школьников Школьники-участники двенадцатого космического урока в образовательном центре "Сириус" смогли задать вопросы ведущим инженерам, экспертам ракетно-космической отрасли и даже выйти на прямую связь с МКС.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл могут серьезно поссориться Источник, близкий к королевской семье, рассказал, что Меган Маркл и принц Гарри могут серьёзно поссориться.