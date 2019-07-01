Футбол
«Ювентус» готов продать Матюиди. Игроком интересуется «Монако»Спорт-Экспресс 20 июля в 20:11
Как сообщает Sky Sports, туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро. Текущий контракт игрока с туринцами рассчитан еще на один год. Ранее сообщалось, что "Монако" заинтересован в подписании Матюиди.
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