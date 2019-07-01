Футбол

«Ювентус» готов продать Матюиди. Игроком интересуется «Монако»Спорт-Экспресс 20 июля в 20:11

Как сообщает Sky Sports, туринский клуб хочет получить за 32-летнего француза от 25 до 30 миллионов евро. Текущий контракт игрока с туринцами рассчитан еще на один год. Ранее сообщалось, что "Монако" заинтересован в подписании Матюиди.
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«Ювентус» готов продать Матюиди за 20-25 миллионов

Бомбардир.ру13:33

«Ювентус» готов продать Матюиди за 25 млн евро

Sports.ru12:53

Матюиди может покинуть «Ювентус»

Матч ТВ13:20

Матюиди может покинуть «Ювентус»

Sportbox.RU13:20

«Ювентус» готов продать полузащитника за 25 млн евро

Soccer.ru13:14

«Ювентус» готов продать Матюиди за € 25 млн

Чемпионат13:23

«Ювентус» готов продать Матюиди. Игроком интересуется «Монако»

Спорт-Экспресс20 июля в 20:11
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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