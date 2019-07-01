Сообщается, что туринцы готовы на трансфер, но оставят право выбора за 31-летним форвардом. Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016-м году из «Наполи» за 90 миллионов евро. Первую половину прошлого сезона провел на правах аренды в «Милане», вторую – в «Челси».

«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения

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