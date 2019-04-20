Футбол

«Ювентус» досрочно выиграл чемпионат ИталииРИА Новости 13:54

Футболисты "Ювентуса" обыграли "Фиорентину" в матче 33-го тура чемпионата Италии и досрочно завоевали титул в сезоне-2018/19. Встреча, состоявшаяся в субботу в Турине, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. На 6-й минуте Никола Миленкович вывел "фиалок" вперед.
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